德国多彩的秋天哪儿最美？

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秋天到了！大自然跟夏季有了不同，在四季中也最为迷人。从阿尔卑斯山到海边，从森林到湖泊，德国的秋天哪里的风景最美又适合短途旅行呢？
每年秋季都有成千上万的鹤类在波罗的海沿岸停留，为迁徙过冬继续向南飞行积蓄力量。许多游客都专程来观看这一自然奇观。
德国波罗的海的吕根岛上，山毛榉树的叶子已经有些发黄。德国画家卡斯帕·大卫·弗里德里希（Caspar David Friedrich）19世纪创作的名画，当年就是以图片上吕根岛的白垩岩（ Kreidefelsen）创作的。
到了秋天，德国北海的岛屿又恢复了平静。看到的不再是旅游旺季的大批游客。拥有长长沙滩的叙尔特岛（Sylt），“静”候人们来此享受秋的浪漫！
图片上是倒影在水波中的无忧宫，秋天别有一番情趣。人们在宫殿的花园里到处都能遇到园丁。他们正在为花花草草过冬做准备，每到秋天来临，普鲁士国王弗里德里希二世不得不离开他心爱的无忧宫，因为这里是他的避暑胜地。
进入秋季，位于黑森州卡塞尔附近的“凯勒森林-埃德湖国家公园（Kellerwald-Edersee）”披上金黄的外衣。这里有大片山毛榉林。2011年起，凯勒森林-埃德湖国家公园和德国另外四个山毛榉林国家公园被列入联合国教科文组织保护范围。
秋天！陶努斯（Taunus）的大费尔德山（Großen Feldberg）被云雾笼罩。这里乘地铁到美茵河畔的法兰克福只需40分钟。对驴友来说，这里是理想的徒步区。
秋天在德国巴伐利亚不只是啤酒节上喝啤酒和吃咸面包圈。对登山爱好者来说这里是理想之地，因为这里有海拔2000米的高峰。
当秋日的阳光普照，拜罗伊特（ Bayreuth）城市公园仿佛进入了魔幻般的世界。谁要是想在秋季游览德国，到处都会发现值得短途旅行之地及和适合拍照的景点。保证能给人带来秋天的好心情。
新疆、云南、内蒙古等地出现疫情，中国当局再次祭出严格的防疫封控措施，甚至还传出了警民对峙的画面。时值10月旅游黄金周，但是中国多处旅游胜地都因疫情错过旅游旺季。而已经将清零防疫与个人政治权威等同起来的习近平，不太会在短期内更改防疫策略。
德国反对党基民盟主席梅尔茨(Friedrich Merz)在一次采访中说，许多乌克兰人往返德乌之间是“福利旅游”，占便宜。他的这番话受到其他党派的批评。
官方数据显示为期三天的中秋假期期间，中国国内旅游人数明显减少，旅游收入下降。原因是，当局继续实施严格新冠肺炎“动态清零”政策，限制了公民的外出。
或许你正寻觅一个求婚或者过纪念日的地方，来一趟说走就走的旅行。小编总结出几处充满浪漫元素的德国爱情圣地。
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