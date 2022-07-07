德国多彩的秋天哪儿最美？

波茨坦的倒影

图片上是倒影在水波中的无忧宫，秋天别有一番情趣。人们在宫殿的花园里到处都能遇到园丁。他们正在为花花草草过冬做准备，每到秋天来临，普鲁士国王弗里德里希二世不得不离开他心爱的无忧宫，因为这里是他的避暑胜地。