 德国多年来首次出现外贸逆差 | 经济纵横 | DW | 05.07.2022

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经济纵横

德国多年来首次出现外贸逆差

在能源价格暴涨、出口下降的两面夹击下，向来的贸易顺差大国德国今年5月出现了多年来首次贸易逆差。

Symbolbild Deutschland Wirtschaftswachstum

（德国之声中文网）今年5月，德国的外贸出现了14年来的首次逆差，进口额超过了出口。据德国联邦统计局本周一（7月4日）发布的数字，5月份德国进口额同比增加28%，达到1267亿欧元；出口增加12%，达到1258亿欧元。同4月份相比，5月的出口萎缩了0.5%，而进口则增加了2.7%。

剔除季节性影响后，5月外贸逆差接近10亿欧元。这是2008年1月以来，德国外贸统计数字上首次出现逆差。《世界报》报道甚至称，这是自1991年以来的首次。不过按照据联邦统计局解释，由于2008年之前的统计标准不同，因此数据不具有可比性。

原料、能源涨，出口下滑

乌克兰战争爆发以来，原油和天然气价格暴涨，使得能源依赖进口的德国的进口额激增。5月份的进口额环比增加2.7%，是预计的3倍；而对欧盟国家出口则下降了2.8%。尽管对美国出口环比增加5.7%，达到134亿欧元，但仍无法弥补对欧盟出口的损失。自美国的进口额为74亿欧元，增加9.7%。

5月德国对中国出口环比仅增加0.5%，达到87亿欧元。自中国进口的商品价值180亿欧元，环比下降1.6%。中国实行的严格的防疫封控措施造成生产和物流中断，对德中贸易造成直接影响。

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德国在资助俄罗斯的侵略战争？

德国对俄罗斯的出口在今年3月和4月先后暴跌60%和10%之后，5月份环比增长近30%，达到10亿欧元。专家分析原因可能是库存订单陆续完成交割，对俄经济制裁有过渡期，且分阶段实行。

“前景黯淡”

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2021年，德国对外贸易不仅走出2020 年因新冠大流行瘟疫导致的低谷，且已超疫前水平。

货运成本增高、芯片等初级产品短缺——德国经济目前需要应付的全球性问题很多。根据德国外贸协会的估计，这一困境会持续到明年年中。但是德国出口仍然有望在今年实现增长，这还要归功于年初的强劲开局。

"出口萎缩已经开始"，德国工商大会（DIHK）外贸领域负责人特莱尔（Volker Treier）这样形容目前的发展趋势，他说："出口商渐渐无法把因供应链受限造成的成本上升转嫁给国际客户。"

此外，例如在中国"封城"等措施影响下，制造业所需的一些重要的进口商品往往不能按期到货。特莱尔说，近期内价格上涨和供应链问题无法得到解决。

他还预计，接下来数月，世界经济景气以及国际市场对德国产品的需求将更加低迷，尤其是新兴国家为应对能源、原材料和粮食价格上涨，不得不节省有限的外汇。因此德国的汽车、机械和技术出口等行业将面临"艰难时期"。

德国联邦批发、外贸和服务业协会（BGA）也表达了类似的看法。该协会主席杨杜拉（Dirk Jandura）认为"前景黯淡"。他估计，俄乌战争的后果和国际供应链的受损将对德国外贸造成进一步影响，"眼下企业的订单还很充裕，但新订单在减少。"

德国多年来保持的外贸顺差一直受到一些贸易伙伴的批评。尤其是美国前总统特朗普一再对美国对德贸易逆差表达不满。

 

（德新社、路透社、法新社）

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