 德国多州考虑取消“口罩强制令” | 科技环境 | DW | 05.07.2020

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科技环境

德国多州考虑取消“口罩强制令”

德国梅前州政府正在考虑，八月起取消进入商店必须戴口罩的规定，其它联邦州也有意跟进。但也有政界人士反对取消规定，并警告这可能提高第二波疫情爆发的风险。

Deutschland Symbolbild Maskenpflicht BVG Berlin (picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

（德国之声中文网）在德国逐步放松新冠防疫限制之际，数个联邦州正思考是否继续强制民众在进入商店时戴口罩。梅克伦堡-前波莫瑞州经济部长格拉维（Harry Glawe）对《周日版世界报》表示："若能维持低感染率，我认为没有理由继续强制在商店里戴口罩。"

与德国其它州相比，梅前州的感染数字目前是全德国最低。

格拉维表示，梅前州议会将在8月4日的会上决定是否继续执行口罩强制令。格拉维还宣布，他将与不来梅州、汉堡州、下萨克森州和石勒苏益格-荷尔斯泰因州的政府官员举行会谈。"我们会尝试统一德国北部所有联邦州的规定。我更倾向于在德国全境取消店内戴口罩的规定。"

Deutschland Köln Öffnung von Friseurläden und Barbershops (DW/V. Weitz)

德国目前规定，进入商店必须佩戴口罩

萨克森州社会部长克平（Petra Köpping）也对《周日版世界报》透露，该州正考虑取消相关规定。下萨克森州经济部长阿尔特胡斯曼（Bernd Althusmann）则希望以"建议"佩戴口罩取代强制令。

但社民党则传出反对声音。社民党籍的下薩克森州州長魏爾（Stephan Weil）认为应继续保持高度警惕。"尤其是许多研究人员都预测，秋季时防疫将面临新一波考验。"

过去数日，德国的每日新增感染人数约为500人或更少。

Karl Lauterbach - Talkshow (picture-alliance/Eventpress Stauffenberg)

劳特巴赫警告，取消口罩强制令可能提高第二波感染潮爆发的风险

"拿民众的健康做实验"

与此同时，社民党籍联邦议员、流行病学教授劳特巴赫(Karl Lauterbach)警告："在商店内戴口罩是对抗新冠病毒最重要的手段之一。"他对《莱茵邮报》表示，取消口罩禁令是"全然错误的信号"。

"如果取消在商店里佩戴口罩的规定，感染者可能会污染商品，商店客人以及员工也会受到气溶胶的严重威胁。"

他认为，如果某个联邦政府取消口罩强制令，无疑是"拿民众的健康做实验，提高德国爆发第二波疫情的风险"。

 

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