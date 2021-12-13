德国多地爆发反新冠防疫抗议

（德国之声中文网）反对接种疫苗和政府防疫政策的民众周六（12月18日）在德国几个主要城市举行了示威活动。

据警方介绍，在北部港口城市汉堡，有上万人走上街头，提前登记的大约有8000人。 他们自制的标语牌上写有"反对强制接种疫苗！"以及"不要碰我们的孩子"等口号。

除汉堡之外，在美因河畔的法兰克福、弗赖堡、卡尔斯鲁厄和杜塞尔多夫和汉诺威等地也发生了不同规模的示威活动。大多抗议活动是和平进行的，但也出现了少数对公职人员、记者和示威者的攻击事件。例如，在德国巴符州中部城市罗伊特林根（Reutlingen）的抗议中发生了攻击警察的事件，多名嫌疑人已被暂时逮捕。

从本周起，德国5至11岁的儿童也将能够接种新冠疫苗。然而，家长们在这个问题上存在很大分歧。反疫苗人士对明年可能会引入的强制性疫苗接种极为不满。

呼吁加强社会凝聚力

各地举行抗议活动之际，位于图林根州中部城镇格赖茨（Greiz）的多家机构联合呼吁加强社会凝聚力和相互尊重。上周六晚，14名警察在格赖茨的反防疫抗议活动中受伤。

大多抗议活动是和平进行的

与此同时，柏林的官员禁止了一场有2000人注册参加的示威活动，理由是预计示威者会违反新冠防疫规定，如戴口罩义务和保持社交距离。 然而，尽管如此，仍有抗议者无视禁令举行集会。

萨克森州禁止"横向思考者"抗议活动

德国东部萨克森州的警察了由 "横向思考者"（Querdenker）团体组织的集会。抗议者曾在德累斯顿的几个城区进行了示威，该市是 "横向思考者"运动最受欢迎的城市之一。

与此同时，在勃兰登堡州的拉特诺（Rathenow），360名警察于周五晚叫停了一场抗议活动，理由是参与者没有按规定执行戴口罩义务。

德国的疫苗接种率只有70%，相对较低。自新冠疫情开始以来，德国累计确诊病例超过676万个，死亡病例超过10.8万人。

（德新社，法新社）

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