 德国多地“挺俄”车队游行引发争议 | 德国新闻 | DW | 10.04.2022

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德国新闻

德国多地“挺俄”车队游行引发争议

本周末，挂有俄罗斯国旗的汽车队伍出现在德国多个城市街头。组织者声称，行动的目的是引起公众对俄罗斯族裔遭歧视现象的关注。

Deutschland Stuttgart | Autokorso Gegen die Diskriminierung russischsprachiger Menschen

斯图加特的游行车队

（德国之声中文网）本周六（4月9日）和周日，法兰克福、斯图加特、吕贝克、汉诺威等德国多个城市街头出现“挺俄”车队游行，引起巨大争议。在很多人看来，这些挂有俄罗斯国旗的私家车车主是在表达对俄罗斯侵略乌克兰的支持。

据德国警方发布的消息，游行期间并未发生明显的冲突或意外。一些城市政府在活动之前曾警告参与者不得展示与俄罗斯入侵乌克兰有关的示威表达。

游行组织者称，他们发起活动的意图是希望人们关注生活在德国的俄罗斯族裔受到的歧视。在斯图加特，周六有大约190辆汽车组成的车队穿越市区，口号是“反对歧视讲俄语的人”，参与者打出“制止恐俄（裔）”的标语，呼吁停止校园歧视俄罗斯裔的学童。

周六在吕贝克，警方阻止了一支车队行进，原因是参与者展示了对俄罗斯入侵乌克兰的“认可态度”。此外，警方指队伍中出现了违反德国宪法的标志。此次游行的口号是“反对仇恨”，有大约150人驾驶60辆汽车参加。最后警方勒令4名参加者离开现场。

Deutschland Stuttgart | Autokorso Gegen die Diskriminierung russischsprachiger Menschen

德国有120万俄罗斯移民

反歧视还是挺普京？

这些游行在德国引发了舆论反弹。很多人将其视为表达对普京政府的支持。

上周末在柏林举行的一场类似的车队游行活动也曾引发尖锐批评。就在同一天，乌克兰布查惨案被曝光，引起德国各界的震惊和愤慨。德国发行量最大的《图片报》将柏林这场活动称为“耻辱车队”（Autokorso der Schande）。

“怎么能允许这样一个令人羞耻的游行堂而皇之地出现在柏林市中心？”乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）当时质问柏林市长吉费（Franziska Giffey）。吉费表示，理解乌克兰大使的愤怒心情，但她不能仅仅因为有人挥舞俄罗斯国旗就对他们进行责罚。

梅尔尼克本周日（4月10日）表示，他将敦促德国当局立法，禁止在亲俄示威场合使用俄罗斯国旗和其它象征国家的标志。“只要俄罗斯仍在继续乌克兰的这场毁灭战争”，德国就应禁止俄罗斯国旗等“侵略国的官方标志”，梅尔尼克说，这一举动同言论自由无关，而是“美化一场野蛮的侵略”。

观看视频 02:59

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自从2月底俄罗斯入侵乌克兰以来，德国警方记录了383起反俄背景的刑事违法案件，同期，反乌克兰的刑事违法案件有181起。

在德国生活着120万俄罗斯人和32.5万乌克兰人。此外，战争爆发后的一个多月间，作为难民来到德国的乌克兰人有31.6万。

（德新社、法新社）

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