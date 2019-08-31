德国多个政党在默克尔访华前为香港发声

（德国之声中文网）默克尔将于9月6日开始对中国进行访问。这是默克尔担任总理以来第12次访问中国，原本该是一次例行日程。但眼下，中美贸易战正酣，香港抗议活动持续，北京气氛紧张。而德国联邦议院主要党派均呼吁默克尔，对香港问题表明德国立场，要求北京恪守"一国两制"承诺。

社民党联邦议会党团的外交政策发言人施密德（Nils Schmid）期待，默克尔在中国能"明确无误地表明，暴力镇压示威活动，不管是通过香港还是大陆的安全力量，对我们来说都是不可接受的"。他在接受《世界报》采访时表示，默克尔必须提醒北京尊重香港（基本法）所保障的法治和基本自由，敦促双方展开对话。他强调，默克尔是香港示威运动爆发以来访问中国的第一位西方国家政府首脑，因此这次访问具有特殊的意义。

在野的绿党党团的外交政策发言人努里普尔（Omid Nouripour）也有类似的表态。他呼吁默克尔明言"一国两制"原则，该原则保障香港享有广泛的自由权利。他认为，访华期间，向中方传递的一个信号应该是，德国联邦政府不能接受中国目前的人权状况和少数族群的境遇。

默克尔所在的基民盟的外交政策发言人哈特（Jürgen Hardt）则颇有信心地表示，默克尔总理在访华期间会谈到香港的自由权利问题，他说，"联邦总理肯定会采取一种让中国（领导）人能顾全颜面、心平气和地做出回应的方式，而不是让对方感到受到外部压力。在北京，这样的压力往往会适得其反。"

默克尔上一次访华是在2018年5月

时机不当？

在野的自民党（FDP）外交政策专家吉尔-萨劳伊（Bijan Djir-Sarai）对默克尔此次访华的时间提出批评。他呼吁默克尔对中国领导人立场明确地表示，任何进一步干预和对香港示威者的暴力行动都将带来严重后果。这位自民党人认为，目前发生的状况无法让两国领导人只谈改善经贸关系。"默克尔总理其实应该推迟或取消访华行程"，他说，鉴于中国举足轻重的经济意义，可以感受到，德国联邦政府在批评中国方面明显谨小慎微。

默克尔将在北京出席德中论坛和德中经济顾问委员会的会议。在武汉，她将访问多家企业及华中科技大学。随同访华的是一个庞大的德国经济代表团，但没有联邦议会成员。绿党政治家努里普尔指出，在德中关系中，经济被置于首要位置，而经济上的依赖性与捍卫人权产生了利益冲突。

"记者无疆界"组织呼吁默克尔，对中国糟糕的新闻自由状况提出公开批评。该组织周一在柏林指出，中国是全球拘禁记者最多的国家，目前至少有113名记者因新闻工作系狱。该组织负责人米尔（Christian Mihr）表示："我们正以极大的忧虑关注10名在狱中的公民记者，因受虐待或得不到足够的医疗条件，他们的生命受到威胁。默克尔总理必须为他们的立即获释做出努力。"

大赦国际也在本周三发布声明，希望默克尔提醒中国遵循国际法的义务，保障香港的人权。该组织认为，应该通过独立的调查，澄清香港警方过去几周在使用暴力上的责任。大赦国际还呼吁默克尔，将中国整体的人权状况作为会谈议题之一。“ 德中对话中令人不快的话题也必须谈，而中国的人权政策始终是令人不快的话题之一。”

