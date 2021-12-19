德国多个地区又发生反防疫措施示威抗议

（德国之声中文网）圣诞节刚过，本周一（12月27日），德国国内又有成千上万人上街示威，抗议当局颁布严格新冠防疫规定。示威者们无意接受政府对个人和职业生活施加任何限制。在德东地区，示威抗议活动尤其普遍。

据警方通报，在梅－前州（ Mecklenburg-Vorpommern ），多个城市出现抗议行动，参加者约1·5万人，其中，罗斯托克最多时有约 6500人；什未林（ Schwerin ） 2700 ，在新勃兰登堡（ Neubrandenburg ）约2400 人。



在勃兰登堡州南部，有16个地方发生抗议现象，，参加者总计约 9000人， 其中，仅科特布斯（ Cottbus ）就达 3000 人。在萨克森-安哈尔特州（ Sachsen-Anhalt ）的马格德堡（ Magdeburg ），约有5000 人在市中心游行，表达对联邦政府计划出台接种疫苗义务的不满。在图林根州（ Thüringen）多地也方也再度出现示威抗议活动。

施特拉尔松德（ Stralsund ）抗议现场

警方通报说，在萨克森州的包岑（ Bautzen ），警员们在试图阻止一电梯运行坏死，遭到抗议者大量使用爆竹和玻璃瓶的攻击，仅在莱比锡和萨克森州北部地区，就有约 30个地点发生示威抗议。

在德西地区，也有多个州爆发示威活动。根据警方提供的信息，在萨尔州（Saarland）首府萨尔布吕肯（ Saarbrücken ）示威者约达 3000 ；在黑森州（Hessen）的富尔达市（ Fulda），人数是 1000 。

示威行动也发生在巴登-符腾堡州（ Baden-Württemberg ）以及黑森州的其它城市。在下萨克森州（ Niedersachsen ）多地，成百上千人走上街头，布伦瑞克（ Braunschweig ）和沃尔夫斯堡（ Wolfsburg ）两市的参加人数最多。在莱茵兰-普法尔茨州（ Rheinland-Pfalz ），人们聚集多地，参加所谓的"周一散步"，在州首府美因茨（ Mainz ）约有 150 人。

暴力示威者被判刑

上周日晚，在巴伐利亚州（ Bayern ）的施韦因富特（ Schweinfurt ）的一次未预告的抗议集会上，接种疫苗反对者同警察发生冲突，有8名警官和多名示威者受伤，其中一名4岁儿童。

曼海姆（ Mannheim ，巴符州）抗议现场

经由紧急程序，施韦因富特地方法院在不到 24 小时内即对4名示威者做出宣判，课以罚款及数月缓刑。其中，两名男子因抵抗执法、袭击和未遂袭击分别被判处8个月和12个月缓刑；一名妇女被判处6个月缓刑；另一被告因犯有反罪抗和侮辱他人罪而须支付 80天罚款，每天 20 欧元。

全国7天发病率回降

短暂上升后，全国新冠7天感染率再次下降。根据罗伯特·科赫研究所 (RKI) 周二早晨公布的数据，该值现为 215.6，低于前一天的222.7。这是数天来第一次。一周前，该值为 306.4。

（德新社，法新社）

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