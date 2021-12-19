 德国多个地区又发生反防疫措施示威抗议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2021

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时政风云

德国多个地区又发生反防疫措施示威抗议

圣诞节过后，德国多地又发生民众反新冠防疫措施示威抗议现象，参与者数以万计。还在讨论的接种义务尤其引发不满和愤怒。

Coronavirus -Proteste in Ravensburg

德国西部Ravensburg市民示威

（德国之声中文网）圣诞节刚过，本周一（12月27日），德国国内又有成千上万人上街示威，抗议当局颁布严格新冠防疫规定。示威者们无意接受政府对个人和职业生活施加任何限制。在德东地区，示威抗议活动尤其普遍。  

据警方通报，在梅－前州（ Mecklenburg-Vorpommern ），多个城市出现抗议行动，参加者约1·5万人，其中，罗斯托克最多时有约 6500人；什未林（ Schwerin ） 2700 ，在新勃兰登堡（ Neubrandenburg ）约2400 人。

Deutschland Köthen | Coronavirus | Protest gegen Maßnahmen

克滕（Köthen ）（萨克森-安哈尔特州）集市广场上的晚间抗议 

　

在勃兰登堡州南部，有16个地方发生抗议现象，，参加者总计约 9000人， 其中，仅科特布斯（ Cottbus ）就达 3000 人。在萨克森-安哈尔特州（ Sachsen-Anhalt ）的马格德堡（ Magdeburg ），约有5000 人在市中心游行，表达对联邦政府计划出台接种疫苗义务的不满。在图林根州（ Thüringen）多地也方也再度出现示威抗议活动。

Deutschland Stralsund | Coronavirus | Protest gegen Maßnahmen

施特拉尔松德（ Stralsund ）抗议现场 

DW.COM

包括汉堡和杜塞尔多夫在内的多个德国城市爆发反防疫措施示威活动。大多抗议活动是和平进行的，但也出现了个别暴力事件。

德国反对政府防疫措施的势力正在日趋激进化，周末的反防疫措施示威集会中，再度爆发暴力冲突，一些警员和记者遭到了袭击。与此同时，新总理肖尔茨呼吁德国社会不要分化。

在德国，越来越多的医务人员受到疫苗接种反对者的辱骂以致暴力威胁。这是他们从未料到的。

警方通报说，在萨克森州的包岑（ Bautzen ），警员们在试图阻止一电梯运行坏死，遭到抗议者大量使用爆竹和玻璃瓶的攻击，仅在莱比锡和萨克森州北部地区，就有约 30个地点发生示威抗议。

在德西地区，也有多个州爆发示威活动。根据警方提供的信息，在萨尔州（Saarland）首府萨尔布吕肯（ Saarbrücken ）示威者约达 3000 ；在黑森州（Hessen）的富尔达市（ Fulda），人数是 1000 。

示威行动也发生在巴登-符腾堡州（ Baden-Württemberg ）以及黑森州的其它城市。在下萨克森州（ Niedersachsen ）多地，成百上千人走上街头，布伦瑞克（ Braunschweig ）和沃尔夫斯堡（ Wolfsburg ）两市的参加人数最多。在莱茵兰-普法尔茨州（ Rheinland-Pfalz ），人们聚集多地，参加所谓的"周一散步"，在州首府美因茨（ Mainz ）约有 150 人。

暴力示威者被判刑  

上周日晚，在巴伐利亚州（ Bayern ）的施韦因富特（ Schweinfurt ）的一次未预告的抗议集会上，接种疫苗反对者同警察发生冲突，有8名警官和多名示威者受伤，其中一名4岁儿童。 

 

Deutschland Mannheim | Coronavirus | Protest gegen Maßnahmen

曼海姆（ Mannheim ，巴符州）抗议现场

经由紧急程序，施韦因富特地方法院在不到 24 小时内即对4名示威者做出宣判，课以罚款及数月缓刑。其中，两名男子因抵抗执法、袭击和未遂袭击分别被判处8个月和12个月缓刑；一名妇女被判处6个月缓刑；另一被告因犯有反罪抗和侮辱他人罪而须支付 80天罚款，每天 20 欧元。 

全国7天发病率回降

短暂上升后，全国新冠7天感染率再次下降。根据罗伯特·科赫研究所 (RKI) 周二早晨公布的数据，该值现为 215.6，低于前一天的222.7。这是数天来第一次。一周前，该值为 306.4。 

（德新社，法新社）

 

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