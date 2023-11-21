德国外长: 国际社会战后应对加沙承担保护责任

（德国之声中文网）绿党籍德国外交部长贝尔博克接受德国之声采访时表示，以色列同恐怖主义组织哈马斯的战争结束之后，应将加沙地带置于国际监管与保护之下。

这位绿党政治家表示，加沙冲突错综复杂，因此无法用简单的方法予以解决。她说："为了保障安全，国际社会应承担起责任。我们对欧洲巴尔干半岛上的残酷战争还记忆犹新，那里后来也是由国际社会承担起了保护责任。因为发生过残暴罪行的地方，相关各方已经无法建立信任。我认为加沙地带就是这样的情况。"

两周前，在日本东京举行的G7外长会议上，贝尔博克曾表示，绝不应允许以色列再度实施对加沙地带的占领。贝尔博克的主张也得到了美国国务卿布林肯的支持。2005年以前，加沙地带就曾处于以色列的占领状态之下。

"在柏林，没有人能想象加沙的境况"

10月7日，哈马斯对以色列发动恐怖袭击之后，贝尔博克已经多次到访中东，先后访问了以色列、巴勒斯坦、约旦、埃及和其他阿拉伯国家。

接受德国之声采访时，贝尔博克谈起了她对中东暴力升级的感受："在岁月静好的柏林，没有人能够想象冲突地区的民众正在经历什么。一名拥有德国国籍的男子曾向我描述，他的妻子和两名幼女遭到绑架的过程。想象一下这是你的孩子，你将感到无法忍受。同样，在拉姆安拉，我也遇到过一名妻子和独子都在加沙丧生的男子，我也同样感到无法忍受。"

"哈马斯要消灭以色列"

贝尔博克再度强调了她反对现在就实行停火的建议。她表示："停火意味着以色列必须为此同哈马斯开展谈判。这也就是说，面对持续不断的火箭炮恐怖袭击，以色列却不能进行自卫。哈马斯每天都在强调，他们的目的是将以色列从地图上抹掉，也就是说要彻底消灭以色列。在这种情况下，以色列必须保护自己的人民。"

贝尔博克表示，与此同时，她也在努力尝试同国际伙伴一道，包括美国和许多阿拉伯国家的代表，尽最大可能确保加沙民众的安全，确保他们可以获得必要的饮用水和药物。贝尔博克说："这也是我在以色列期间最关心的问题，我向以色列政府明确表达了立场：加沙民众必须受到保护，以色列发动这场战争的目的是打击恐怖组织哈马斯，而不是针对无辜的平民、无辜的巴勒斯坦妇女儿童。"

贝尔博克：内塔尼亚胡必须谴责修建居民点的行动

贝尔博克再度对约旦河西岸建立以色列居民点一事提出批评。她表示，此前到访当地时，她也曾对以色列政府代表表达过这一立场："以色列总理内塔尼亚胡必须对建设居民点一事进行谴责，并追究当事人的法律责任，这样做也有利于以色列的安全利益。至于约旦河西岸的安全问题，以色列也有责任确保当地局势不会进一步升级。"

"保障以色列生存权仍将是德国的最高利益"

生活在德国的部分穆斯林提出批评称，鉴于德国特殊的历史，德国更多关注以色列人的境况，而较少关心加沙地带及被占领土上民众的痛苦。贝尔博克对此予以了坚决的驳斥，她说："我的国家-纳粹统治下的德国造成了六百万犹太人的死亡。这是第二次世界大战带给我们的教训，国际法也正是建立在这种教训的基础之上的，为的就是避免种族屠杀悲剧的再度重演。有人竟对此提出批评，这令我感到极度不安。"

与此同时，贝尔博克表示，虽然有一些在德穆斯林团体对十月初哈马斯的恐怖袭击行径进行了谴责，但并非所有的穆斯林团体和组织都这样做了，这也令她感到不安。她说："用一种苦难去为另一种苦难辩解，我觉得这种行为背信弃义，作为一个人、一位母亲，这让我感到非常痛苦。" 贝尔博克表示，德国必须继续坚决打击种族主义和反犹主义，必要情况下，更要追究当事人的法律责任。

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