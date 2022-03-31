 德国外长: 中国应停止对立陶宛的胁迫手段 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.04.2022

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时政风云

德国外长: 中国应停止对立陶宛的胁迫手段

德国外长贝尔博克前往立陶宛进行访问时提到，中国对立陶宛的胁迫手段是不可接受的，称中国应停止此种行为。在去年立陶宛准许台湾在该国开设代表处后，中国对立陶宛采取了一系列贸易限制措施。

Litauen | Außenministerin Baerbock in Vilnius

贝尔博克提到：没有一家德国公司听从中国的威胁，从立陶宛撤出。

（德国之声中文网）绿党政治家、现任德国外长贝尔博克前往立陶宛进行访问，她提到：中国对立陶宛采取的胁迫性措施是不可接受的，应该取消。

根据立陶宛国家广播电视台（LRT）报导，贝尔博克在一场讲话中对立陶宛表示支持：「我们一致支持我们在世界贸易组织的合作伙伴 …… 没有一家德国公司听从中国的威胁，从立陶宛撤出。」

北京制裁

去年立陶宛允许台湾在维尔纽斯设立「驻立陶宛台湾代表处」之后，这个波罗的海国家成为北京制裁的对象。除了宣布与立陶宛外交降级，中国还对立陶宛公司或使用立陶宛制原料的产品实施诸多贸易限制。北京当局也被指威胁与立陶宛合作的国际公司，企图使他们无法继续在中国的商业活动，这些限制被认为就是贝尔博克所指的「胁迫性措施」。

拜访北约战斗群

贝尔博克在立陶宛总共停留3天，今日她拜访鲁克拉市的北约战斗群，希望从德籍营长安德拉中校那里了解士兵的准备情况。在俄罗斯侵略乌克兰的背景下，这支多国部队在战争开始前已经将人数从约1200名士兵加强到约1600名，其中，德国联邦国防军的人数占比最大。

贝尔博克在维尔纽斯与该国外交部长兰茨贝里斯（Gabrielius Landsbergis）的联合发布会上表示：「我们目前正在与我们的北约伙伴讨论新的防御概念。因此，重要的是我们要作为一个联盟，而不是作为个别外长一起采取果断的行动，团结就是力量。」

观看视频 02:54

立陶宛對台政策惹怒北京

（路透社、立陶宛国家广播电视台等）

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