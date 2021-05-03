德国外长马斯呼吁西方七国共同制定对华战略

（德国之声中文网）这位社民党政治家周二表示，“经济利益无所不在，但在同中国打交道时，必须给予人权和自由更多的关注。”在对华政策问题上，欧盟同美国之间存在分歧。

同欧盟相比，美国的对华政策更为强硬。对中国政府打压信仰伊斯兰教的维吾尔少数民族的做法，美国予以了措辞强烈的谴责，而对于刚刚完成的欧中投资协定，美国则持批评态度。在是否应允许中国通讯设备制造商参与5G网建设的问题上，欧美双方也存在意见分歧。

所谓的七国集团是由西方七个主要工业国家组成的：包括美国，英国，德国，法国，意大利，日本和加拿大。本次为期三天的七国外长会议于周一在英国首都伦敦开始举行。会议期间各国外长将就多个议题展开讨论，其中包括中国，俄罗斯，叙利亚，新冠疫情以及气候保护。

本次G7外长会议的核心则是西方国家应如何应对中国和俄罗斯等专制国家的挑战。美国国务卿布林肯飞抵伦敦后即表示，我们会努力捍卫以国际法准则为基础的世界秩序，过去几十年以来，我们的各个盟友为建立这一秩序付出了卓越的努力。” 他说，“如果有哪个国家试图破坏这一秩序，无论它是中国，或是其他国家，我们都会站起来捍卫这一国际秩序。”

本次七国外长会议也是两年来的第一次现场会议。应邀前来伦敦参加会议的还包括韩国，澳大利亚，印度以及南非代表。英国期望在担任轮值主席国期间，将七国集团打造成各大民主国家的重要论坛。

马斯对英国的建议表示赞赏。他表示：“专制国家或威权统治者们不断尝试以他们自己的政治模式向自由民主发出挑战，”因此，在七国集团的框架内，确立共同的价值观，制定共同的战略是一件好事。马斯以自由贸易为例表示：“ 我们西方七国属于自由世界，我们希望从事自由贸易，而不会像有些国家那样去推行不平等的协定。”

对于英国及其首相约翰逊来说，退欧之后首次出任七国集团轮值主席，也是让英国以大国姿态重返国际舞台的一个机会。退欧之后，英国外交大臣拉布已经多次对中国和缅甸的人权状况提出强烈批评。伦敦有种说法称，退出欧美之后，英国又恢复了灵活和敏捷。

拉布表示：“英国出任七国集团主席为开放的自由国家展示团结精神提供了机遇，以便共同应对挑战和与日俱增的威胁。”拉布还敦促北京信守当年在香港问题上做出的承诺。但他同时也表示，“在可行的情况下，也应在气候保护等领域开展同中国的建设性合作。”

本次在伦敦举行的七国外长会议是为六月11日至13日的七国集团峰会进行筹备。这也将是美国总统拜登出席的首次重要峰会。特朗普担任美国总统期间，七国集团的影响力明显下降。特朗普明显对这一对话平台缺乏兴趣，有一次甚至拒绝签署联合声明。

德国外长马斯回忆当时的情景时表示：“那一时期由于美国实质上退出了对话，西方七国集团其实已经名存实亡。” 他表示，“目前情况已经出现了变化”，现在要做的是，把七国集团打造成民主同专制竞争的论坛。

本次七国外长会议是在严格的防疫措施下举行的。会议期间，与会者每天都须接受新冠检测。周三会议结束后，预计各国将发表联合声明

（德新社，法新社）

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