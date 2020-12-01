德国外长马斯：北约必须正视中国的军事崛起

（德国之声中文网）德国外交部长马斯周三晚间表示，力量对比的变化以及中国的军事崛起，必须成为北约改革方案的讨论议题。此前，北约三十个成员国外长举行了历时两天的会谈。



马斯在德国外交部发表的一份声明中称：“我们必须找到一个经过深思熟虑的中国方针。”马斯在声明中表示，今后数十年内，我们即会有值得把握的机遇，也会面临必须为之做好准备的挑战。



澳大利亚、日本、新西兰和韩国代表也参加了周三的视频会议。



北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）表示，虽然中国和北约拥有不同的价值观，但并不是对手。值得注意的是，中国在大举投资提升军力的同时，该国的人权状况也变得越来越糟糕。

周二提交北约外长讨论的一份67页高级别评估报告要求北约扩展其冷战时期形成的适用范围，以应对中国的崛起以及“持续保持侵略性的俄罗斯”。



根据各成员国的回应，斯托尔滕贝格将制定一份行动方案，以供明年第二季度北约峰会讨论通过。

德国的印太准则

马斯表示，由于德国联邦内阁今年九月批准通过了印度太平洋准则，德国将有能力为有关北约改革的讨论做出自己的贡献。

德国政府的印太准则中，形容中国、日本、美国以及印度是亚太地区“日益自信的伙伴”，因而有必要同上述各国“在气候变化和全球物种保护方面”开展合作。

马斯表示，鉴于欧洲邻国间发生的诸多危机，诸如俄罗斯在乌克兰和格鲁吉亚所扮演的角色，欧洲正在尝试在北约内部承担起更大的责任。马斯强调，北约的当务之急是结束成员国之间的争端。但他并未直接提及土耳其和希腊就塞浦路斯和海洋资源问题所产生的争执。

周二提交北约外长讨论的高层级评估报告中也提出警告称，“北约内部的政治分歧将是非常危险的。”

撤军必须有“明确的先决条件”

在谈及包括德国在内的多个北约成员国所参与的阿富汗使命时，马斯表示，我们的目标是要“捍卫阿富汗民众来之不易的权利”。

对于即将离任的美国总统特朗普有关从阿富汗撤军，并退出塔利班同阿富汗政府和平谈判的建议，马斯表示，绝不容许“阿富汗重新陷入战争”。

这位德国外长表示，撤军行动必须要有“明确的前提条件”。“我们绝不可以在和平进程中，轻易放弃我们的筹码。”

达扬 / 李鱼 （路透社，德新社）

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