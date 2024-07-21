德国外长：部署美国远程武器确有必要

一星期前，德国决定自2026年起在境内部署美军远程武器，引发了广泛争议。现在，德国外长也就此表态，强调欧洲如今面临的最大安全威胁就是普京治下的俄罗斯。

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克7月21日在接受丰克媒体集团采访时表示，如果不部署美军导弹，“就太过天真。”她说，“一个悲哀的事实就是：普京治下的俄罗斯就是当前对我们、对欧洲和平的最大安全威胁。”贝尔博克指出，早在好几年前，普京就破坏了国际裁军条约、破坏了欧洲共同和平架构。

她强调，德国本想和俄罗斯有着另一种关系，但是普京总统却在不断扩充其武库，从而威胁欧洲的自由。德国外长认为，普京想要以此恐吓欧洲、分裂欧洲社会，“我们因此必须自卫，并且保护我们的波罗的海伙伴，这需要运用加强威慑、增加远程武器等手段。如果不这么做，就不仅仅是不负责任，而是在面对冷酷算计的克里姆林宫时太过于幼稚。”

同属执政联盟的社民党联邦议会党团主席穆策尼奇(Rolf Mützenich)则在接受丰克媒体集团采访时表达了担忧。他说：“面对俄罗斯侵略乌克兰，我们必须提升我们的国防能力。但是我们也不应当无视部署美军远程武器的风险。”

穆策尼奇指出，新型导弹的预警时间非常短，因此无意间引发军事升级的风险非常大。这名长年呼吁全球裁军的资深议员认为，即便不部署这些新型武器，北约同样也能拥有全面、分阶段的吓阻能力，“我也不明白为什么单独德国要部署这样的武器。在此之前，我对‘分担’一词本有不同的理解。”

仍在测试中的“暗鹰”超高音速导弹也计划部署到德国境内 图像来源: Wikipedia

在7月10日结束的华盛顿北约峰会上，美国与德国发布联合声明宣布，从2026年开始在德国部署远程武器。初期为临时性轮换部署，之后改为长期部署。

据德新社报道，将在德国部署的包括战斧巡航导弹、SM-6防空导弹和仍在测试中的“暗鹰”超高音速导弹，后者比目前欧洲拥有的陆基系统具有更远的射程。战斧巡航导弹的射程超过2000公里，与德国现有的金牛座巡航导弹一样，它可以长距离向敌方区域低空飞行，摧毁包括指挥部、防空地堡和雷达设施等在内的重要目标。战斧巡航导弹可以由舰船和潜艇搭载，而金牛座巡航导弹则只能由飞机发射。

(德新社、丰克媒体集团）

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