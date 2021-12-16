德国外长贝尔博克: 奥运不应被政治或仪式滥用

（德国之声中文网）德国新外长贝尔博克（Annalena Baerbock）接受媒体采访时表示，奥运会不应被"政治滥用"。贝尔博克正在布鲁塞尔参加欧盟27国外长会议。她说，"我曾做过多年的专业体育训练，奥运会是运动员的盛大节日，有人会用半生为比赛做准备，因此，它不应被政治或者仪式滥用，在全球疫情期间，更应这样。"
在澳大利亚访问的韩国总统文在寅12月13日表示，韩方不考虑抵制北京冬奥会
不过，就德国是否外交抵制明年二月在北京举行的冬奥会，贝尔博克并没有明确表态。
在美国宣布以不派政界官员的行动政治抵制奥运会之后，加拿大、英国、澳大利亚等国家也纷纷效仿。韩国方面则表示不会抵制北京冬奥会。
主张奉行"价值外交"的德国外长贝尔博克数天前接受德国左翼媒体采访时曾说，未来在与中国打交道时将采取"对话和强硬态度"，并且不排除抵制北京冬奥的可能。
在周日晚（12月12日）的电视采访中，贝尔博克没有坚持此前的"政治抵制"冬奥的立场，而是强调"共同行动"。她说，"我们一贯表明，我们关注包括中国在内的人权问题，以及不久前围绕一名运动员被噤声的事情。在这一基础上，我们将在布鲁塞尔同欧洲伙伴就共同行动进行协商。"
事实上，这一协商的前景现在就能揣摩出来：法国已在多个场合阐明反对玩弄象征主义政治的做法。法国总统马克龙上周四（12月9日）明确表示，法国不会加入外交抵制2022年北京冬奥会的行列，"说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状"。
马克龙指出，他"没有听到世界上有人说，要我们不派运动员出席。因此，我们谈论的只是一件象征性的事情。"此前，法国主管体育的部长以及外长均有类似发言。他们也都强调欧盟在这个问题上保持一致性的重要程度，以及将继续谴责中国侵犯人权的行为。
马克龙：“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么你改变现实”
对于法国的不搞象征政治的表态，贝尔博克在电视采访中没有发出指责，她说，"我没有批评任何人。这不是我的个人立场，而是我们联合政府规定的今后实施外交政策的基础，即采取协调一致的外交政策。"
来自绿党的贝尔博克接任德国外长后，人们普遍推测她将推行以价值观主导的外交政策，不过贝尔博克本人在其党内属于务实派。她上任后的第一个表态便是，"外交最重要的任务是，预防、缓和、以可能的最佳方式解决危机。"
德国反对党基民盟人权政策发言人布兰德（Michael Brand）呼吁新政府不要派遣政治代表出席北京冬奥会。他说，德国同其他欧洲国家至少要进行"外交抵制"，这是最低的限度，"不能为换取大的市场而出卖人权，因为这样做，我们便是面对越发咄咄逼人和残暴的政府，出卖自身的价值。"
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德国新内阁的新老面孔
联邦总理：肖尔茨
63岁的肖尔茨（Olaf Scholz）接任默克尔成为新一任联邦总理。肖尔茨领导的社民党赢得了今年9月举行的联邦议院大选。他是一位政坛老手，曾担任过汉堡市市长，也曾担任过联邦经济部部长，具有着丰富的政治经验。在新一届政府中他的核心工作之一是提高最低工资。
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副总理、经济和气候保护部长：哈贝克
2018年以来，哈贝克（Robert Habeck）和贝尔博克一起共同领导绿党。在绿党推选总理候选人的竞争中，哈贝克败给了贝尔博克。最终绿党在大选中的得票数低于预期。现在，哈贝克在内阁中亲自负责绿党的核心议题——成为经济和气候保护部部长。另外，52岁的他也成为联邦副总理。
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外交部长：贝尔博克
40岁的绿党主席贝尔博克（Annalena Baerbock 40) 在新内阁中担任联邦外交部长，她也成为德国第二个来自绿党的外交部长。此前，费舍尔（Joschka Fischer）曾在施罗德政府时期出任外交部长。
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财政部长：林德纳
自民党总裁，42岁的林德纳（Christian Lindner）出任联邦财政部长。财政部长在内阁中被看作是联邦总理之后最为重要的职位。虽然今年的大选中，绿党得票率高于自民党，但自民党仍是获得了这一重要职位。
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抗击疫情的斗士
对于不少人来说，劳特巴赫（Karl Lauterbach）是这次组阁中的一个惊喜。许多民众和政界人士希望他担任卫生部长，但起初他本人并无此计划。现在肖尔茨称赞他是专业人士，任命他为卫生部长。现年58岁的劳特巴赫是医学专家、卫生经济学专家。在新冠疫情期间，他频繁在媒体亮相，针对疫情发出警告，也引发过一些争议。
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又一位女防长
兰布莱希特（Christine Lambrecht）之前是司法部长，如今成为国防部长。这是德国连续第三次由女性担任防长。这位56岁、律师出身的社民党人接手的是一项艰巨工作。她希望让在军事领域工作变得更具吸引力，计划未来将持续评估联邦国防军的海外部署，并提供退出策略。
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全新的建筑和住房部
社民党人盖维茨（Klara Geywitz）是新内阁仅有的两名来自原东德联邦州的政治家之一（另一位是绿党的莱姆克）。她成为新成立的建筑和住房部部长，计划将每年建造40万套新公寓。现年45岁的盖维茨来自勃兰登堡，2019年12月当选社民党副主席。肖尔茨称赞她非常有能力。
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女强人主管内政
德国内政部首次由一名女性领导。51岁的律师、来自黑森州的社民党人费泽尔（Nancy Faeser）被肖尔茨任命为内政部长。费泽尔之前是黑森州社民党及其议会党团的主席。她希望未来重点打击右翼极端主义，并承诺建立一支装备精良的联邦警察部队，让人们在德国国内感到安全。
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新经合部长：全球问题的新视角
53 岁的舒尔策（Svenja Schulze） 之前是环境部长，现在将接管经济合作与发展部。这位社民党人因为其在气候保护领域的作为而为人熟知。肖尔茨在介绍内阁组成时表示，全球话题一直是舒尔策的动力，如今她来主管内阁中的这个国际版块。
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总理府负责人：施密特
沃尔夫冈·施密特（Wolfgang Schmidt）是肖尔茨多年来的幕僚和亲信。很多人说，没有人比施密特更了解肖尔茨。他们二人曾在汉堡一起共事20年。施密特被任命为总理府负责人。
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劳动和社会事务部部长：海尔
49岁的海尔（Hubertus Heil） 是唯一继续担任原职的联邦政府部长。这位社民党人仍负责劳动和社会事务。他被认为是一位脚踏实地的实用主义者，政治关注焦点包括基本养老金和最低工资。目前他已经宣布，将为在家办公争取更多权利。
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司法部长：布什曼
自民党联邦议院的议会秘书长马尔科·布什曼 （Marco Buschmann）接管司法部。选战期间布施曼主张采取自由化的抗疫政策。
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交通和数字化部部长：维辛
51岁的维辛（Volker Wissing）任自民党总书记。在新的联邦内阁中，他出任交通和数字化部部长。他对“红绿灯”联盟十分熟悉。他曾在莱茵兰-普法尔茨“红绿灯”政府中任职。今年的联邦大选结束后，他参与了最初阶段的组阁谈判。
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教育部部长：施塔克-瓦青格
53岁的自民党秘书长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）出任教育部部长。她在联邦议院担任议员多年并且参与了此次组阁谈判。今年选战期间她着重于教育政策话题并且在一篇文章中阐述了自己对教改的展望。她提出应该实行“根本性的教育体系转变”。
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粮食和农业部长：厄兹德米尔
绿党前主席厄兹德米尔（Cem Özdemir）接管粮食和农业部。他是德国首个拥有土耳其移民背景的联邦部长。
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环境部长：莱姆克
联邦环境、自然保育及核能安全部由来自绿党的莱姆克（Steffi Lemke）担任。来自东德的莱姆克学习农业出身。她在联邦议院担任议员时的工作重点是保护海洋环境。
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家庭部长：施皮格尔
联邦家庭、老人、妇女与青少年事务部部长由施皮格尔（Anne Spiegel）担任。40岁的施皮格尔属于绿党中的左翼阵营。家庭、妇女和青少年事务对于她来说并不陌生，她曾在莱茵兰-普法尔茨州负责相关事务。
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政坛老手主导联邦文化部
政坛老手、前绿党主席罗特（Claudia Roth）在未来主导联邦文化政策。现年66岁的她是绿党最知名人士之一，自2013年10月起担任德国联邦议院副议长。她早年间还担任过著名无政府主义摇滚乐队Ton Steine Scherben（陶瓷、石头和碎片）的经理。
作者: Lisa Hänel