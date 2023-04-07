德国外长贝尔博克长近年就对华立场有何表态？

（德国之声中文网）

绿党政治家安娜莱娜·贝尔博克1980年12月15日出生于汉诺威，自2021年12月8日起担任德国外交部长。

对话与强硬结合

上任前，她在2021年12月1日接受柏林出版的《日报》（Taz)采访时谈到对中国的看法以及将如何与中国打交道。

贝尔博克说，"为了解决全球问题，我们必须相互合作。例如，在与气候危机的斗争中，或在抗击新冠大流行的斗争中，只能团结才能取得成功。在这些领域，我们是合作伙伴。在其他领域，我们则是竞争对手，特别是在涉及到未来技术领导地位的问题上。"

贝尔博克说，对她而言，基于价值观的外交政策总是对话与强硬的结合。"如果来自新疆这样的地区的产品不再有机会--强迫劳动是那里常见的做法--那么，对中国这样的出口大国来说就是一个大问题。我们欧洲人应该更多地利用共同内部市场这个杠杆。但是，只有当所有27个成员国团结起来，而不是像过去那样德国作为最大的成员国制定自己的中国政策，它才能发挥作用。我们需要一个共同的欧洲中国政策。"

对于德国是否会加入抵制北京冬季奥运的行列，贝尔博克没有正面回答，但指出："从北京领导人对待网球选手彭帅或被逮捕的公民记者张展的方式来看，的确有必要好好审视奥运。"她还表示，新闻报道不是一种犯罪，张展应该被释放。

"个人决定"不出席北京冬奥

2021年12月29日，贝尔博克明确表示，不会去北京出席冬季奥运会。她同时强调这是个人决定，并非外交抵制的政治决策。她说："我是超级体育迷，但绝对不会在这个时候出席冬奥。过去，历届外交部长也通常不出席。"

肯定中国没有站在俄罗斯一边

2022年7月8日，贝尔博克同参加20国集团外长会议的中国外长王毅会晤。她之后谈到，她在会晤中强调，中国作为联合国常任理事国有责任维护世界和平。她呼吁中国在俄罗斯侵略乌克兰、损害国际秩序之时维护联合国的利益。贝尔博克还表示，虽然存在各种分歧，但中国在20国集团会议期间没有站到俄罗斯一边。

中国构成全球挑战

2022年7月11日，贝尔博克在东京同日本外务大臣林芳正会谈后举行的新闻会上称中国构成"全球性挑战"。谈到南海的领土主权，她说，"不断有迹象显示，在涉及到自己的利益时，规则通常不再起作用了"，这种做法将"瓦解我们共同和平生活的基础"。

没有人可以勒索我们

2022年7月20日，贝尔博克在接受德国之声独家专访时被问及政府即将出台的中国战略。她说，柏林正在"非常深入地"研究对中国的依赖性，"因为中国是一个系统的竞争对手，我们必须清楚地表明，没有人可以勒索我们，即便像我们对俄罗斯的依赖那样。而这就是我们新的中国战略的基础--在我们可以合作的地方进行合作，但在关键基础设施上也要有一个独立的欧洲主权战略，最重要的是与我们的外交政策相一致。"

德国外长：“没人可以勒索我们”

不接受较大的国家欺压较小的邻居

2022年8月1日，贝尔博克在纽约参加《不扩散核武器条约》缔约国第十次审议大会时警告北京方面不要让台海紧张局势升级。她说："我们不接受国际法遭破坏，也不会接受较大的国家违反国际法欺压较小的邻居--这也适用于中国。鉴于俄罗斯对乌克兰的野蛮侵略战争，必须明确指出，国际社会不接受这种行为。"贝尔博克的此番表态引起中国方面不满。中国外交部欧洲司司长王鲁彤表示，"台湾问题是中国的内部事务"，并称中方已就"德国外长在纽约的错误言论提出了严正交涉"。

不过，针对中国在台湾附近举行大规模军演抗议美国众议院议长佩洛西访台，贝尔博克2022年8月2日再次批评中国恐吓台湾并表示，对中国的经济依赖性"不可能符合我们的利益"。

不脱钩、不依赖

2022年10月12日，贝尔博克接受《南德意志报》专访谈到中国时表示，德国将在政治、尤其在经济领域调整对华政策。她说，"令人遗憾的是，中国在过去数年里发生了变化，在关上通往世界的大门，展开军事行动威吓台湾，试图用自己的规则替代国际准则。我们必须以当今形势重新规划同中国的政治、更重要的是经济关系。这并非意味着整体脱钩--同世界上最大的国家之一脱钩是不可行的，但可以在亚洲地区开拓其它市场，进行多样化以及风险管理。"

她批评德国大企业短视近利，呼吁同中国有业务的公司不要再犯过度依赖俄罗斯能源那样的错误："在事关生存的问题上，不应再依赖一个同我们价值观不同的国家。"她说，经济上的全盘依赖使我们在政治上容易受到胁迫。这种错误我们决不能再犯第二次。

敦促德国改变对华政策

2022年11月德国总理肖尔茨访问中国前夕，贝尔博克敦促德国改变对华政策，她说，"因为中国的政治制度在过去几年里发生了巨变，所以我们也不能再沿用迄今的中国政策"。贝尔博克同时希望肖尔茨与习近平见面时会向对方明确表明在联合执政协议中共同制定的对华政策，这包括"公平竞争的问题、人权问题、对环境的影响问题，以及遵守国际法是进行国际合作的基础"。

呼吁中国不要向莫斯科提供武器

2023年3月2日，德国外长贝尔博克在新德里出席二十国集团外长会期间与中国外长秦刚会晤，并明确表示，向俄罗斯运送可武器或者军民两用物资将是"对一场违反国际法的侵略战争的支持"。贝尔博克说，中国作为安理会常任理事国有义务"捍卫世界和平，不支持践踏国际法的侵略者"。她还表示，中国方面已经指出 "他们不会这样做，这是一个好消息"。

贝尔博克3月2日在新德里出席二十国集团外长会期间与中国外长秦刚会面

呼吁欧洲国家去风险化

2023年4月5日，贝尔博克在比利时布鲁塞尔呼吁欧洲国家为安全考虑降低对中国"单边依赖"的程度。她说，"作为欧洲的合作伙伴，我们已经表明，我们应当降低我们与中国关系的风险。""这并不是要与中国脱钩,"她补充说，"但我们必须降低单边依赖性，不能忘记我们的安全，要跟我们在全世界的伙伴们解决好我们共同关注的安全问题。"

她还批评北京政府在俄乌战争问题上的立场，称"作为联合国安理会的成员，中华人民共和国实际上有特殊的责任"，"中国的角色现在退回到所谓的中立是不合适的"，因此，欧洲伙伴应该明确表示必须进行"去风险化"。

（综合报道）

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