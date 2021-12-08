 德国外长贝尔伯克: 奥运不应被政治或仪式滥用 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.12.2021

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时政风云

德国外长贝尔伯克: 奥运不应被政治或仪式滥用

被看作推行价值外交的德国新外长贝尔伯克没有公开呼吁"外交抵制"冬奥会。她称正在通过磋商制定统一的欧盟路线，而法国已明确表态。

G7 Gipfel I Treffen der Außenminister in Liverpool

贝尔伯克首次作为外长在G7会晤时亮相

（德国之声中文网）德国新外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）接受媒体采访时表示，奥运会不应被"政治滥用"。贝尔伯克正在布鲁塞尔参加欧盟27国外长会议。她说，"我曾做过多年的专业体育训练，奥运会是运动员的盛大节日，有人会用半生为比赛做准备，因此，它不应被政治或者仪式滥用，在全球疫情期间，更应这样。"

在澳大利亚访问的韩国总统文在寅12月13日表示，韩方不考虑抵制北京冬奥会

在澳大利亚访问的韩国总统文在寅12月13日表示，韩方不考虑抵制北京冬奥会

不过，就德国是否外交抵制明年二月在北京举行的冬奥会，贝尔伯克并没有明确表态。

在美国宣布以不派政界官员的行动政治抵制奥运会之后，加拿大、英国、澳大利亚等国家也纷纷效仿。韩国方面则表示不会抵制北京冬奥会。

主张奉行"价值外交"的德国外长贝尔伯克数天前接受德国左翼媒体采访时曾说，未来在与中国打交道时将采取"对话和强硬态度"，并且不排除抵制北京冬奥的可能。

在周日晚（12月12日）的电视采访中，贝尔伯克没有坚持此前的"政治抵制"冬奥的立场，而是强调"共同行动"。她说，"我们一贯表明，我们关注包括中国在内的人权问题，以及不久前围绕一名运动员发声的事情。在这一基础上，我们将在布鲁塞尔同欧洲伙伴就共同行动进行协商。"

事实上，这一协商的前景现在就能揣摩出来：法国已在多个场合阐明反对玩弄象征主义政治的做法。法国总统马克龙上周四（12月9日）明确表示，法国不会加入外交抵制2022年北京冬奥会的行列，"说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状"。

马克龙指出，他"没有听到世界上有人说，要我们不要派运动员出席。因此，我们谈论的只是一件象征性的事情。"此前，法国主管体育的部长以及外长均有类似发言。他们也都强调欧盟在这个问题上保持一致性的重要程度，以及将继续谴责中国侵犯人权的行为。

Frankreich | Vorstellung Strategie EU-Ratspräsidentschaft | Emmanuel Macron

马克龙：“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么你改变现实”

对于法国的不搞搞象征政治的表态，贝尔伯克在电视采访中没有发出指责，她说，"我没有批评任何人。这不是我的个人立场，而是我们联合政府规定的今后实施外交政策的基础，即采取协调一致的外交政策。"

来自绿党的贝尔伯克接任德国外长后，人们普遍推测她将推行以价值观主导的外交政策，不过贝尔伯克本人在其党内属于务实派。她上任后的第一个表态便是，"外交最重要的任务是，预防、缓和、以可能的最佳方式解决危机。"

德国反对党基民盟人权政策发言人布兰德（Michael Brand）呼吁新政府不要派遣政治代表出席北京冬奥会。他说，德国同其他欧洲国家至少要进行"外交抵制"，这是最低的限度，"不能为换取大的市场而出卖人权，因为这样做，我们便是面对越发咄咄逼人和残暴的政府，出卖自身的价值。"

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