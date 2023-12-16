德国外长谴责货轮红海遇袭事件

德国外交部长贝尔博克谴责也门胡塞武装对德国赫伯罗特船运公司货轮的袭击事件，称这是对以色列和国际航运的严重威胁。
（德国之声中文网）“德国政府强烈谴责所有针对船只的袭击，当然也包括对赫伯罗特公司 （Hapag-Lloyd） 船只的袭击”，德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）在黎巴嫩外长阿卜杜拉·布·哈比卜（Abdallah Bou Habib）访问柏林期间如是表示。
赫伯罗特的集装箱货轮 “贾斯拉”(Al Jasrah)号周五（12月15日）在也门和吉布提之间的海峡遭到导弹袭击。这家总部设在德国汉堡的航运公司表示无人受伤。
贝尔博克要求：“胡塞武装对红海民用商船的袭击必须立即停止。”她表示，这些袭击还显示“以色列面临的安全威胁不仅来自加沙的哈马斯，还来自胡塞武装”，这些袭击同时威胁着国际航运和贸易路线的自由。
自加沙地带爆发战斗以来，伊朗支持的也门胡塞武装多次用无人机和导弹等袭击以色列。德国部长还指出，以色列每天都受到来自三方的攻击：巴勒斯坦激进伊斯兰组织哈马斯、伊朗支持的也门胡塞武装和黎巴嫩真主党。
贝尔博克指出：“黎巴嫩和以色列的边境局势堪比一个极其危险的火药桶。”她补充道，真主党把黎巴嫩一侧的人民当作盾牌，“把自己和武器藏在农场和居民楼里”，并宣称一些地区为私人领地，以至于黎巴嫩军队和联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL，简称联黎部队）都无法进入这些地区。
联黎部队的任务是监督以黎边境的停火情况。据贝尔博克称，目前有 200 名德国士兵加入了联黎部队。黎巴嫩外长哈比卜表示，执行联合国第 1701 号决议符合以黎边境两侧人民的利益。
2006 年第二次黎巴嫩战争结束后，一个缓冲区在黎巴嫩南部建成。联合国决议禁止黎巴嫩真主党民兵部署在与利塔尼河（Litani River）以南、与以色列接壤的边界地区。黎巴嫩军队被要求驻扎在黎巴嫩南部。而以色列军队则必须撤到黎巴嫩和以色列之间的边界，即所谓的“蓝线”之后。联黎部队自1978 年成立以来，一直活跃至今。
(德新社, 法新社)
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