德国外长谴责货轮红海遇袭事件

（德国之声中文网）“德国政府强烈谴责所有针对船只的袭击，当然也包括对赫伯罗特公司 （Hapag-Lloyd） 船只的袭击”，德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）在黎巴嫩外长阿卜杜拉·布·哈比卜（Abdallah Bou Habib）访问柏林期间如是表示。

赫伯罗特的集装箱货轮 “贾斯拉”(Al Jasrah)号周五（12月15日）在也门和吉布提之间的海峡遭到导弹袭击。这家总部设在德国汉堡的航运公司表示无人受伤。

贝尔博克要求：“胡塞武装对红海民用商船的袭击必须立即停止。”她表示，这些袭击还显示“以色列面临的安全威胁不仅来自加沙的哈马斯，还来自胡塞武装”，这些袭击同时威胁着国际航运和贸易路线的自由。

11 月 19 日被胡塞武装劫持的“银河领袖”号（Galaxy Leader）仍在该组织的控制之下

自加沙地带爆发战斗以来，伊朗支持的也门胡塞武装多次用无人机和导弹等袭击以色列。德国部长还指出，以色列每天都受到来自三方的攻击：巴勒斯坦激进伊斯兰组织哈马斯、伊朗支持的也门胡塞武装和黎巴嫩真主党。

贝尔博克指出：“黎巴嫩和以色列的边境局势堪比一个极其危险的火药桶。”她补充道，真主党把黎巴嫩一侧的人民当作盾牌，“把自己和武器藏在农场和居民楼里”，并宣称一些地区为私人领地，以至于黎巴嫩军队和联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL，简称联黎部队）都无法进入这些地区。

联黎部队的任务是监督以黎边境的停火情况。据贝尔博克称，目前有 200 名德国士兵加入了联黎部队。黎巴嫩外长哈比卜表示，执行联合国第 1701 号决议符合以黎边境两侧人民的利益。

2006 年第二次黎巴嫩战争结束后，一个缓冲区在黎巴嫩南部建成。联合国决议禁止黎巴嫩真主党民兵部署在与利塔尼河（Litani River）以南、与以色列接壤的边界地区。黎巴嫩军队被要求驻扎在黎巴嫩南部。而以色列军队则必须撤到黎巴嫩和以色列之间的边界，即所谓的“蓝线”之后。联黎部队自1978 年成立以来，一直活跃至今。

(德新社, 法新社)

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