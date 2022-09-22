德国外长谈中国：不脱勾、不依赖

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）周三（10月12日）接受《南德意志报》专访谈到中国时表示，德国将在政治、尤其在经济领域调整对华政策，呼吁同中国有业务的公司不要再犯类似过度依赖俄罗斯能源的错误。虽然承认同中国这样一个国家脱钩不可行，但她警告，不能把公司的命运同中国市场紧紧绑定。

记者问贝尔博克，从德国的对俄政策中能够汲取怎样的教训，可以给对华政策怎样的启发？

贝尔博克说，“事关生存的问题上，不再依赖一个同我们价值观不同的国家。经济上的全盘依赖，会让我们政治上受到胁迫。这样的错误我们不允许再犯第二次，现在我们知道的更多。令人遗憾的是，中国在过去数年里发生了变化，在关上通往世界的大门，展开军事行动威吓台湾，试图用自己的规则替代国际准则。我们必须以当今形势重新规划同中国的政治、更重要的是经济关系。这并非意味着整体脱钩，且同世界上最大的大国之一脱钩是不可行的，但可以在亚洲地区开拓其它市场，进行多样化以及风险管理。”

记者问，以上说法是不是经济界的观点？

贝尔博克没有直接回答，但她说，“很多中小企业在缩减中国业务的规模，它们明确表示，我们需要保护自己，因为它们不仅着眼于短期盈利，它们也看到地缘政治风险。企业家也是公民，他们看到，我们作为国家和社会正在动用数十亿计的税款拯救那些只同俄罗斯做生意的能源公司。愿意承担责任的经济界，当然充当其中是政界，其职责是不允许数年以后我们又落到今天的境地，这回被拯救的将是化工和汽车企业，同样需要动用亿计税款，因为它们将自己的命运同中国市场紧紧绑定”。

汉堡港集装箱码头

贝尔博克对中远收购案表达顾虑

中国希望在德国投资，比如在汉堡港。中远集团希望收购汉堡港一个集装箱码头35%的股份，目前，码头的运营方以及它们的股权持有者都已经同意并支持并购，但是这桩交易需要获得德国联邦政府的批准。记者问，联邦政府是否批准这桩交易？

贝尔博克也没有直接回答，但暗示，政府对此怀有极大顾虑：

“汉堡港不是随便一个普通港口，对我们作为出口国家、乃至欧洲，汉堡港具有核心地位。我们必须审核每一项对德国关键性基础设施的投资，问自己，假如中国以行动反对我们的民主制度以及价值联盟，这一刻，这样的投资将意味着什么？我们看到类似的例子在其它国家的后果，中国占有关键性基础设施，即便只是部分占有，比如机场、铁路或者是电网。

现任总理肖尔茨曾任汉堡市长，而汉堡市政府对以上中资收购是开了绿灯的。因此，记者问贝尔博克是否在中远收购案上同肖尔茨总理意见相同？

贝尔博克这样答道：“不仅在政府层面我们协调一致，我们正在为德国共同制定‘中国战略’，它将明确指出，延用迄今的政策已决不可能。我们一致认为，必须大幅缩小我们受到伤害的可能性。我们听取了欧委会的研判，因为这里涉及的是共同的欧洲立场。大部分欧洲国家奉行的原则是，不仅将中国看成解决全球性问题的伙伴，同时中国也是竞争对手，以及制度性对手。”

（根据南德意志报）

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