 德国外长访日 规划多边联盟 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.07.2018

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时政风云

德国外长访日 规划多边联盟

美国总统特朗普在外交领域也喜欢特立独行。而希望维持现有国际秩序的国家，看来需要寻找其他的伙伴。带着这个使命，德国外长马斯前往远东访问。

Japan Asienreise Außenminister Heiko Maas mit Taro Kono (picture-alliance/AP Images/The Yomiuri Shimbun/M. Inagaki)

7月25日，马斯与日本外相河野太郎会晤

（德国之声中文网）德国外长马斯（Heiko Maas）希望同日本和其他国家共同构建一个"多边主义联盟"，捍卫现有的世界秩序，抵制日益盛行的一国单边行动。马斯周三（7月25日）在东京发表原则性讲话时表示，参与国家应共同在国际组织中承担责任，致力于维护国际法，填补部分由于某些国家从国际舞台抽身造成的空缺。而日本和德国可以成为这个联盟的核心。

在马斯看来，对现有国际秩序的威胁不仅来自美国总统特朗普--因为他"有时会在推特上用280个字符对数十年间成长起来的联盟的必要性提出质疑"，还来自俄罗斯和中国。俄罗斯以其吞并乌克兰克里米亚半岛和叙利亚战争中的作为，向世界秩序提出了挑战。中国则意欲改变世界地缘政治的力量平衡，因此越来越多地要求弱小国家服从其意愿。

"在这样的世界政治形势之下，我们需要德日联合，这也是两个分享同样价值观的伙伴间的联合"，马斯在东京一家政治科学研究所发表讲话时这样说。"因为我们两国如果想单独在大国的交响乐里领唱，力量是不够强大的"。

日本和德国分别是全球第三和第四大经济体，也是西方发达工业国家7国集团（G7）和20国集团（G20）成员。多年来，德国和日本在共同争取成为联合国安理会的常任理事国，但迄今尚无成果。上周，欧盟与日本签署了一份自由贸易协定，结成全球最大的自由贸易区。双方都希望以此传达反对特朗普贸易保护主义政策的信号，后者针对欧盟和中国对美的贸易顺差采取征收惩罚性关税的措施。

Japan Asienreise Außenminister Heiko Maas (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

日本是马斯出任外长后访问的第一个国家

除了日本和欧盟主要国家，加拿大和南非也是"多边主义联盟"的候选国家，有关合作具体将落实在哪些方面，目前尚不清楚。马斯强调，"如果我们将优势集中起来，或许可以共同成为一个世界迫切需要的国际秩序的塑造者、推动者"。

马斯在东京与日本外相河野太郎就一份双边共同声明达成了一致，其中也有关于多边主义联盟的表述。德日双方同意，将加强在自由贸易、气候保护和人权领域的合作。

日本是马斯今年3月出任外长以来访问的第一个亚洲国家。马斯表示，他有意识地选择日本作为亚洲之行的首站。"联结我们的是共同的价值观和紧密的友谊"，他说，很高兴看到德国和日本在目前"外交政治的困难时刻"能更密切地合作。

周三晚，马斯启程前往韩国访问。马斯首次亚洲之行的目的地，并不包括全球第二大经济体中国。

叶宣/石涛（德新社）

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