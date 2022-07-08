德国外长访日 在长崎呼吁全球核裁军

(德国之声中文网) 贝尔伯克(Annalena Baerbock)7月10日访问了长崎原子弹纪念馆，向1945年8月9日原子弹爆炸的7万死难者敬献花圈。德国外长说，广岛和长崎是战争和毁灭的代名词，同时也是对核武器的警示。她呼吁全球各国都放弃此类大规模杀伤性武器。"尽管当前全球形势并没有往这个方向前进，德国政府依然支持裁军。"

在纪念馆留言册上，贝尔伯克写道，她"心情沉重"，但是也"在为一个没有核武器、更加和平的世界而共同奋斗中感受到了力量"。

德国外长还呼吁德日两国在纪念、追思二战方面展开合作。她指出，鉴于亲历者越来越少，有必要追思德国发动大屠杀等历史事件。

会见王毅

在经停帕劳、前往日本进行访问前，贝尔伯克在印度尼西亚出席了G20外长会议。这也是贝尔伯克出任外长以来首次到访东亚地区。贝尔伯克表示，印太地区的稳定对德国至关重要："几乎没有任何其他地区能提供更多的机会，但同时也给国际秩序带来了巨大的挑战。因此，德国今后将更加关注该地区所有参与方的行动----无论是像帕劳这样的小国，还是像中国、日本或印度这样的大国。"贝尔伯克特别强调，不论是在联合国，还是G7集团，日本都是"百分之百可靠的，我们为我们的共同价值观和维护基于规则的秩序并肩战斗。"

而在G20外长会议上，贝尔伯克还与中国外长王毅举行了会谈。据中国外交部发布的消息，贝尔伯克对王毅表示，德国希望同中方筹备好两国政府磋商机制新一轮会议，开展法治、民主、人权对话，加强气候变化、绿色发展和减排交流合作。德方认为国际社会应在俄乌冲突问题上坚持原则，维护国际秩序，希望中国发挥联合国安理会常任理事国的重要影响和作用。王毅则说，"尽管各方对俄乌冲突看法不尽相同，但今天的二十国集团外长会都呼吁停火止战，实现和平。中国不是冲突当事方，我们始终坚持劝和促谈，鼓励各方通过谈判找到解决办法。中方将继续为此发挥建设性作用。"

德国外交部暂未披露两国外长交谈的内容。

(德新社、路透社等)

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