德国外长访日：中国构成“全球性挑战”

(德国之声中文网)据德新社周一报道，贝尔伯克上周五（7月8日）同参加20国集团外长会议的中国外长王毅会晤时说，中国作为联合国常任理事国之一，有责任维护世界和平。她呼吁中国，当俄罗斯发动侵略乌克兰的战争、损害国际秩序的时候，北京应该维护联合国的利益。贝尔伯克还表示，虽然存在各种分歧，中国在20国集团会议期间，没有站到俄罗斯一边。

据中国外交部周六发布的消息，贝尔伯克对王毅表示，德国希望同中方筹备好两国政府磋商机制新一轮会议，开展法治、民主、人权对话，加强气候变化、绿色发展和减排交流合作。德方认为国际社会应在俄乌冲突问题上坚持原则，维护国际秩序，希望中国发挥联合国安理会常任理事国的重要影响和作用。王毅则说，"尽管各方对俄乌冲突看法不尽相同，但今天的二十国集团外长会都呼吁停火止战，实现和平。中国不是冲突当事方，我们始终坚持劝和促谈，鼓励各方通过谈判找到解决办法。中方将继续为此发挥建设性作用。"

贝尔伯克外长周一（7月11日）在东京同日本外务大臣林芳正会谈之后的新闻会上，提到中国时表示，中国自信且不为所动的表现，构成“全球性挑战”。谈到南海的领土主权，这名德国绿党籍外长补充说，“不断有迹象显示，在涉及到自己的利益时，规则通常不再起作用了”。她说，这种做法将“瓦解我们共同和平生活的基础”。"这一方面关系到军事问题，但二十一世纪最特殊的挑战是，在未来，进攻不仅通过坦克和炸弹来进行，还将尤其通过经济手段。因此，经济安全将是未来的核心问题。"

贝尔博克访问长崎原子弹纪念馆

在长崎呼吁放弃核武器

贝尔伯克(Annalena Baerbock)一天前前往长崎访问了原子弹纪念馆，向1945年8月9日原子弹爆炸的7万死难者敬献花圈。德国外长说，广岛和长崎是战争和毁灭的代名词，同时也是对核武器的警示。她呼吁全球各国都放弃此类大规模杀伤性武器。"尽管当前全球形势并没有往这个方向前进，德国政府依然支持裁军。"

在纪念馆留言册上，贝尔伯克写道，她"心情沉重"，但是也"在为一个没有核武器、更加和平的世界而共同奋斗中感受到了力量"。

德国外长还呼吁德日两国在纪念、追思二战方面展开合作。她指出，鉴于亲历者越来越少，有必要追思德国发动大屠杀等历史事件。

对日本正式访问前，贝尔伯克在帕劳短暂停留，并参观了这个属于受到气候变化威胁最大的天平洋岛国。此次贝尔伯克的亚太之行主要是在印度尼西亚出席G20外长会议。这也是贝尔伯克出任外长以来首次到访东亚地区。

贝尔伯克表示，印太地区的稳定对德国至关重要："几乎没有任何其他地区能提供更多的机会，但同时也给国际秩序带来了巨大的挑战。因此，德国今后将更加关注该地区所有参与方的行动----无论是像帕劳这样的小国，还是像中国、日本或印度这样的大国。"贝尔伯克特别强调，不论是在联合国，还是G7集团，日本都是"百分之百可靠的，我们为我们的共同价值观和维护基于规则的秩序并肩战斗。"

(德新社、路透社等)

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