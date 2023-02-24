德国外长访华 如何为马克龙「纠偏」？

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贝尔博克开启上任以来的首次访华行程。有德语媒体评论指出，德国外长有义务纠正法国总统马克龙的所谓欧洲「战略自主」言论，重新将台海议题定义为欧洲的优先事务。那么贝尔博克在北京与中国外长秦刚会晤时，分别就台湾、乌克兰和人权议题做了哪些表态？秦刚又是如何回应的？
德国外长贝尔博克将于4月13日至15日对中国进行正式访问，并与中国外长秦刚共同主持第六轮中德外交与安全战略对话。贝尔博克主张在和中国打交道时将对话与强硬相结合，不脱钩、不依赖。她近年来就对中国的立场有什么样的表态？
德国联合执政党之一的社民党一些保守派成员呼吁，应实施实用主义的对华政策。名为“泽海默圈子”的该团体发表了一份立场文件，其中也对联合执政的绿党籍外长贝尔博克、经济部长哈贝克作出批评。
在法国总统马克龙访华并发表争议言论后，德国外长贝尔博克也踏上了中国之旅。《商报》认为，贝尔博克有望在北京展现一个不惧专制的对等伙伴之形象。《每日镜报》则呼吁，德国外长必须正告中方，马克龙的言论不代表欧盟立场。
德国纳税人协会公布对于联邦政府的预算节约建议书提到，政府官员去年在摄影和发妆上的花费过高，并且点名了贝尔博克领导的外交部。该协会认为联邦政府在许多方面有明显的节约潜力。
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