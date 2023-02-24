时政风云

德国外长访华 如何为马克龙「纠偏」？

贝尔博克开启上任以来的首次访华行程。有德语媒体评论指出，德国外长有义务纠正法国总统马克龙的所谓欧洲「战略自主」言论，重新将台海议题定义为欧洲的优先事务。那么贝尔博克在北京与中国外长秦刚会晤时，分别就台湾、乌克兰和人权议题做了哪些表态？秦刚又是如何回应的？