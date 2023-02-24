 德国外长访华 如何为马克龙「纠偏」？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.04.2023

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时政风云

德国外长访华 如何为马克龙「纠偏」？

贝尔博克开启上任以来的首次访华行程。有德语媒体评论指出，德国外长有义务纠正法国总统马克龙的所谓欧洲「战略自主」言论，重新将台海议题定义为欧洲的优先事务。那么贝尔博克在北京与中国外长秦刚会晤时，分别就台湾、乌克兰和人权议题做了哪些表态？秦刚又是如何回应的？

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德国外长贝尔博克将于4月13日至15日对中国进行正式访问，并与中国外长秦刚共同主持第六轮中德外交与安全战略对话。贝尔博克主张在和中国打交道时将对话与强硬相结合，不脱钩、不依赖。她近年来就对中国的立场有什么样的表态？

13.04.2023**China, Deutsche Außenministerin Annalena Baerbock trifft Chen Min er in Tianjin Annalena Baerbock Buendnis 90/Die Gruenen, Bundesaussenministerin, aufgenommen im Rahmen eines Gespraechs mit Chen MinöÄÃ²er, Politbueromitglied und Parteisekretaer der Stadt Tianjin, im Gaestehaus Tianjin / China, 13.04.2023. Tianjin China *** Annalena Baerbock Buendnis 90 Die Gruenen , German Foreign Minister, recorded during a conversation with Chen MinöÄÃ²er, Politburo Member and Party Secretary of Tianjin City, at the Guest House Tianjin China, 13 04 2023 Tianjin China Copyright: xKiraxHofmannx

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13/04/2023 *** Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) kommt auf dem Flughafen von Tianjin an. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist in der Hafenstadt Tianjin zu ihrem mit Spannung erwarteten Antrittsbesuch in China eingetroffen. Baerbock hat zu ihrem Antrittsbesuch in China das Ziel betont, Chancen für eine künftige Zusammenarbeit auszuloten und Gefahren einseitiger Abhängigkeit abzubauen. +++ dpa-Bildfunk +++

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化妆费近14万欧元 德外长公款支出引争议 14.04.2023

德国纳税人协会公布对于联邦政府的预算节约建议书提到，政府官员去年在摄影和发妆上的花费过高，并且点名了贝尔博克领导的外交部。该协会认为联邦政府在许多方面有明显的节约潜力。