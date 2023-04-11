德国外长访华前夕 德外交部关注台海吁和平

（德国之声中文网）根据法新社、德新社报导，德国外交部发言人沙瑟（Andrea Sasse）周三（4月12日）表示，柏林对台湾海峡的局势非常关注，并且提到台湾和中国之间的紧张局势将会是本周德国外交部长贝尔博克访问中国期间的会谈话题之一。

对于中国近日在台湾周边展开为期三天军事演习，沙瑟说：「我们自然希望该地区的各方都能为稳定与和平作出贡献，这同样适用于中国。而我们的看法是，军事威胁姿态等措施与这一目标背道而驰，反而增加了发生意外军事冲突的风险。」她补充说，德国正在「与国际伙伴合作，为该地区的局势缓和作出贡献」。

欧盟高级代表确诊延后访华

近日由于法国总统马克龙有关台湾的争议言论以及德国外长贝尔博克在内的官员接连访华，德国政治家以及媒体皆聚焦于敏感的台海紧张局势。上周，法国总统马克龙在上周造访中国期间接受法国《回声报》（Les Echos）和美国网媒Politico采访称，在台湾议题上，对欧洲而言最坏的情况就是「跟随着美国的政治议程，和中国的过度反应」，同时称欧盟「不应该陷入世界的混乱和不属于欧洲的危机」，此言论在一刊登之后便引起轩然大波。

对此，欧盟委员会周二通过发言人重申了欧洲对台湾立场。这名发言人明确表示，欧盟拒绝以任何形式的武力改变台湾海峡现状。这一表态也是再次强调了欧委会主席冯德莱恩的主张。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）原定4月13至15日访华，但本周三他宣布由于感染新冠病毒，不得不延后访华行程。

德总理、外长对马克龙言论不予评论

在德国政府官员方面，去年11月曾率德国企业代表访华的总理肖尔茨以及即将在本周开启访华行程的外长贝尔博克至今未对马克龙的争议言论作出表态。在周三的政府新闻发布会上，当被要求对马克龙的言论做出回应时，德国外交部发言人沙瑟和另一位总理发言人都拒绝发表评论。

而在德国政坛，各个党派对于马克龙此次发言的看法不一。肖尔茨所属的社民党（SPD）议会党团主席穆策尼奇（Rolf Mützenich）对于马克龙所言表示赞同，并且指出「我们必须小心，不要成为美中之间重大冲突的一部分。」他也提到欧洲必须尝试「尽可能地（为自己）制定一个独立的角色，而不是作为美国的附属品出现在该地区」。

执政党之一的绿党外交事务专家特里廷（Jürgen Trittin）则提醒道，不应破坏与现任美国政府的关系，因为「强大的跨大西洋伙伴关系符合欧洲的利益」。他提到，重要的是加强欧洲的主权和抗衡力，同时不忽视与美国的良好关系。特里廷认为，拜登政府的到来让美国与欧盟的关系再次得到改善，除了在对乌克兰的共同支持中得到了体现之外，欧盟和美国在其他领域也在紧密合作。

「欧盟必须变得更有竞争力」

另一个德国执政党自民党（FDP）则在其网站上发布声明指出：「法国总统埃马克龙要求欧洲在台湾冲突中不一定要与美国站在一起，对自民党来说，这很清楚：台湾作为一个自由民主国家，应该得到我们的充分支持。」曾在去年7月访台的德国自民党人、欧洲议会副主席毕尔（Nicola Beer）也在推特上表态称：「马克龙在一件事上是正确的：欧盟必须变得更有竞争力。但这取决于可靠的合作伙伴，欧盟同美国的关系与同中国的关系完全不同。」

（综合报导）

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