德国外长：肖尔茨访华应“正面刚”

（德国之声中文网）在德国总理肖尔茨即将动身前往中国进行短暂访问前夕，德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock，绿党 ）敦促德国改变对华政策。正在中亚地区访问的她在乌兹别克斯坦发言时明确表示，德国政府要制定一份新的中国战略，“因为中国的政治制度在过去几年里发生了巨变，所以我们也不能再沿用迄今的中国政策。”

肖尔茨预计将于本周五（11月4日）抵达北京，这是他担任德国总理之后首次访问中国。几天前，德国内阁批准了具有争议的中资入股汉堡港投资项。不过中远集团最终收购的份额比计划中的要少。反对者认为，投资案可能会让德国更为依赖中国。

与乌兹别克斯坦外长诺罗夫会面后，贝尔博克表示，她希望肖尔茨与习近平见面时会向对方明确表明德国政府的主要态度和立场：“总理决定了出访的时间，现在重要的是，我们在联盟协议中共同制定的政策信息，……在中国也能得到明确的强调。”

她接着补充说，这包括“公平竞争的问题、人权问题、对环境的影响问题，还有遵守国际法是进行国际合作的基础”。

在最近结束的二十大上，习近平巩固了自己的权力。外界预计，他也将在11月中旬前往巴厘岛，参加在那里举行的G20峰会。德国总理肖尔茨也会出席这次峰会。

贝尔博克提到了“红黄绿”执政联盟的三个政党制定的执政协定。其中指出，中国在国际问题上既是伙伴，同时也是“竞争及体制对手”。

访问中亚释放合作信号

这次中亚之旅贝尔博克先后拜访了哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦共和国。这两个中亚国家过去曾是前苏联成员，她希望通过这次访问释放合作的信号。这位德国外长也强调了人权的重要性。

贝尔博克访问了乌兹别克斯坦首都塔什干的一所开设德语课的学校，在乌兹别克斯坦大约有40万人学习德语。

她在该国的行程还包括参观一个矿山冶金厂。该国90％的白银和20％的黄金产量在这里开采。该公司也是前苏联最大的铜生产商。德国公司也是该企业设备和工程服务的供应商。与乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦在重要矿产资源领域的合作，也是为了减少对中国的依赖性。

（德新社）

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