德国外长：系列海底电缆破坏事件并非巧合

德国外长贝尔博克警告称，欧洲最近发生的多起海底电缆破坏事件不大可能纯属巧合。她呼吁对俄罗斯实施更严厉的制裁。一艘中国货船也涉嫌参与破坏行动。

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克警告称，欧洲最近发生的海底电缆破坏事件与“老套的俄罗斯影子舰队”有关。

“目前几乎每个月都有船只破坏波罗的海的重要海底电缆，”贝尔博克在周六（12月28日）在接受德国芬克媒体集团（Funke Media Group）采访时表示，“船员将锚抛入水中，毫无理由地在海底拖行数公里，然后拉起来扔掉。”

贝尔博克表示，最近几个月发生的多起海底电缆破坏事件不大可能纯属巧合。

她说：“对我们所有人来说，这是一个紧急的警钟。在数字化时代，海底电缆是维系我们这个世界的通信动脉。”

她呼吁对俄罗斯实施更严厉的制裁，并加大对国家安全事务的投入。

12月26日，芬兰海警船（前）与疑似俄罗斯“影子舰队”船只的“鹰隼S号”（Eagle S） 图像来源: Finnish Border Guard LEHTIKUVA/HANDOUT/RAJAVARTIOSTO/dpa/picture alliance

欧盟关注俄罗斯“影子舰队”

芬兰当局周四扣押了一艘油轮，理由是怀疑该船只参与了切断重要海底电缆的事件。

芬兰警方怀疑这艘油轮的锚可能在周三损坏了爱沙尼亚2号海底电缆（Estlink 2）。

芬兰当局还认为，这艘船可能属于俄罗斯的“影子舰队”。

“影子舰队”指的是俄罗斯用来规避制裁的船只，例如用于出售石油。

“俄罗斯利用这些船只为其在乌克兰的非法侵略战争提供资金，”贝尔博克说。

她透露，截至12月中旬，欧盟已经将50多艘这样的船只列入制裁名单。

另一起相关事件发生在11月。波罗的海两条关键通信电缆接连遭到破坏。其一是连接德国与芬兰的C-Lion 1海底电缆，另一条则连接瑞典与立陶宛的Arelion电缆。

中国货船“伊鹏3号”当时恰好在相关区域航行，因此成为怀疑对象。日前，瑞典检方要求登上中国货船“伊鹏3号”进行调查的请求未获中方批准。

（德新社、法新社）

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