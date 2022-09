德国外长漠视选民？德外交部：认知作战

(德国之声中文网)德国联邦外长贝尔博克两天前做出的一番表述在德国国内引起轩然大波。周三(8月31日),贝尔博克在布拉格欧盟外长非正式会议后举行研讨会上用英语解释为什么德国政府要维持对俄罗斯的制裁时说:“如果我向乌克兰人民承诺:‘你们需要我们多久,我们就会支持你们多久,’那么我也会遵守这一承诺,无论我的德国选民怎么想。”("If I give the promise to people in Ukraine: 'We stand with you as long as you need us', then I want to deliver - no matter what my German voters think.")

德国选项党和左翼党的政治人物纷纷指责贝尔博克的这一表述无视选民的意志。基民盟联邦议院外交委员会主席吕特根(Norbert Röttgen)也认为贝尔博克的表达不妥。他在推特上写道:“亲爱的贝尔博克女士,这完全是不必要的形式上的英雄主义的做法。大多数德国人都准备继续支持乌克兰。民主政治人物应该试着使用有利的证据说服他人,而不是拿出一副‘就这么着!’的态度。”

选项党议会党团主席魏德尔(Alice Weidel)在推特上贴出“贝尔博克下台”(#BaerbockRuecktritt)的关键词。她在推特上写道:“我们需要一个为德国公民服务,为在俄罗斯和乌克兰之间争取谈判与和平而努力的外交部长。”

周四,德语推特上“叛国罪”、“贝尔博克下台”、“政府下台”和“背叛人民的叛徒”曾一度成为流行热词。

德国外交部认为针对外长贝尔博克发起的这一轮批评是亲俄势力发起的认知作战。外交部战略通讯专员普塔塞科(Peter Ptassek)周四在推特上写道:“典型的操作模式:故意剪辑拼接的视频,由亲俄账号大量散播,一道网络快餐已经完成了,假新闻已经变成流水线式操作。我们这么容易就被分裂了吗?我觉得不会。”

德国外交部在推特上的官方账号转贴了普塔塞科的这段推文。

还有不少政治人物也在推特上表达了对贝尔博克的支持。基民盟副主席普利恩(Karin Prien)写道:“由极左和极右势力搞的针对贝尔博克的认知作战见不得光。坚决支持(贝尔博克)。”

传播政治学教授罗美勒(Andrea Römmele)在接受德国电视二台采访时说:“贝尔博克所讲的内容一点都不新。她只不过时又重新细致地解释了一下她一直在讲的内容。”罗美勒说:“她附带的这句‘无所谓我的德国选民怎么想’强调了坚决的态度,听起来更尖锐一些。但是有一个清晰的立场也挺好的。”

罗美勒表示,政治领导力不应受到民意调查的左右。她说,这场波澜反正几天后就会平息了。

(综合报道)

