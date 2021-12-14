德国外长：“没人可以勒索我们”

德语媒体：欧洲必须尽快摆脱对华依赖

随时可能发生的"断气"，是俄乌战争带给德国和欧洲最惨痛的教训。而相较于对俄罗斯能源的依赖，德国和欧洲经济对中国市场的依赖程度要高得多，因此如何同中国打交道，将是西方今后面临的最大挑战。