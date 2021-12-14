 德国外长：“没人可以勒索我们” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.07.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

德国外长：“没人可以勒索我们”

德国外长贝尔博克表示计划推出新的国家安全战略。最近一段时间，她在全国各地为这一新战略争取支持，其间也接受了德国之声首席国际事务编辑Richard Walker的采访。

观看视频 03:16

多媒体中心更多内容

German Chancellor Olaf Scholz speaks as he arrives for the first cabinet meeting of the new German government at the Chancellery in Berlin, Germany, Wednesday, Dec. 8, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

专访：对华外交的主导权在德国总理府 14.12.2021

更多内容来自 每日播客(视频)

hand turning off thermostat on radiator to save energy due to increasing heating costs

如果德国出现天然气供应瓶颈会怎样？ 19.07.2022

22岁的伊莎贝尔从未发生过性行为--而且她也不想发生！我们采访了她，谈及了性关系以及她是如何意识到自己是无性恋的。

无性恋是什么感觉? 17.07.2022

在这款天价冰淇淋面前，钟薛高算什么？

在这款天价冰淇淋面前，钟薛高算什么？ 15.07.2022

只有你想不到，没有做不到。你能想象把海上的一艘巨型度假邮轮送到天上去吗？最新公布的一个概念设计视频让我们窥见未来，看看核聚变能源可以创造怎样的奇迹？

飞在天上的邮轮你见过吗？ 14.07.2022

相关文章

獨家：德國外交部長談中俄 「我們不會被勒索」

獨家：德國外交部長談中俄 「我們不會被勒索」 21.07.2022

德國外交部長貝爾博克接受德國之聲專訪，提到歐洲正在遭受依賴俄羅斯能源之苦。這也讓德國重新思考，如何與像是中國這樣的「系統性競爭對手」打交道。

v.l. Flagge Europa, Deutschland, USA, United States of America, Vereinigte Staaten, China, Volksrepublik, Russlans, russische Foederation,

德语媒体：欧洲必须尽快摆脱对华依赖 11.07.2022

随时可能发生的"断气"，是俄乌战争带给德国和欧洲最惨痛的教训。而相较于对俄罗斯能源的依赖，德国和欧洲经济对中国市场的依赖程度要高得多，因此如何同中国打交道，将是西方今后面临的最大挑战。

A Chinese worker looks on as a cargo ship is loaded at a port in Qingdao, eastern China's Shandong province on July 13, 2017. China's exports rose a forecast-beating 11.3 percent on-year in June, data showed July 13, fuelling hopes of stability in the world's second-largest economy. / AFP PHOTO / STR / China OUT (Photo credit should read STR/AFP via Getty Images)

德语媒体: 现有全球化养肥了中国 08.07.2022

《奥格斯堡汇报》批评指出，在现有全球权力格局下，俄乌战争的真正赢家会是中国，因此西方必须尽快摆脱对华经济依赖。《金融经济报》则呼吁，西方必须采取预防措施，来确保腐败专制政权不会利用全球化反噬西方政治。

Die Flaggen von China und Deutschland . Chongqing , China . Flags of China and Germany . Chongqing , China . 14.06.2008 , Chongqing China PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxKoehlerx the Flags from China and Germany Chongqing China Flags of China and Germany Chongqing China 14 06 2008 Chongqing China PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xThomasxKoehlerx

德语媒体：摆脱对华依赖 24.06.2022

俄罗斯对乌克兰发动侵略战争后，德国正在努力摆脱对俄罗斯的能源依赖。同时，德国政府也在反思其迄今为止的对华关系，毕竟无论是在政治，还是经济层面上，中国的影响力都远远超过俄罗斯。