德国外长：“没人可以勒索我们”

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德国外长贝尔博克表示计划推出新的国家安全战略。最近一段时间，她在全国各地为这一新战略争取支持，其间也接受了德国之声首席国际事务编辑Richard Walker的采访。
德國外交部長貝爾博克接受德國之聲專訪，提到歐洲正在遭受依賴俄羅斯能源之苦。這也讓德國重新思考，如何與像是中國這樣的「系統性競爭對手」打交道。
随时可能发生的"断气"，是俄乌战争带给德国和欧洲最惨痛的教训。而相较于对俄罗斯能源的依赖，德国和欧洲经济对中国市场的依赖程度要高得多，因此如何同中国打交道，将是西方今后面临的最大挑战。
《奥格斯堡汇报》批评指出，在现有全球权力格局下，俄乌战争的真正赢家会是中国，因此西方必须尽快摆脱对华经济依赖。《金融经济报》则呼吁，西方必须采取预防措施，来确保腐败专制政权不会利用全球化反噬西方政治。
俄罗斯对乌克兰发动侵略战争后，德国正在努力摆脱对俄罗斯的能源依赖。同时，德国政府也在反思其迄今为止的对华关系，毕竟无论是在政治，还是经济层面上，中国的影响力都远远超过俄罗斯。
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