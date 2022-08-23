德国外长：支持乌克兰，哪怕还要几年

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克承诺，必要的话，德国将在未来数年继续支持乌克兰抗击俄罗斯。在接受《星期日图片报》采访时表示：“我们不得不做出这样的估计--乌克兰在明年夏季还将需要从友邦获得新的重型武器。”

“乌克兰也在保卫我们的自由、我们的和平秩序。我们从财政和军事上提供支持，只要是必须的，需要多久就多久”。绿党籍的贝尔博克认为，俄罗斯队乌克兰的侵略战争可能还将“持续数年”。

她还说，俄罗斯总统普京曾经"妄想"在短时间内攻占乌克兰，但这一企图没有得逞。贝尔博克还对乌克兰对被俄罗斯吞并的克里米亚半岛的主权诉求表达了认同。她说，“克里米亚也属于乌克兰，2014年违反国际法的吞并从未得到国际社会的承认。”

德国外长还警告，舆论不应该诱导式的强调已持续多个月的战事让德国人感到疲惫。“当然，我们现在都从个人开支上切身感受到普京的能源战的后果。普京的战争策略之一就是分裂欧洲社会。我们必须阻止这一情况。这将是一条艰难的道路，但缓解高能源价格造成的社会矛盾是我们的政治责任。”



德国向乌克兰提供了哪些武器？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 还在准备阶段：“猎豹”防空坦克 根据联邦政府网站消息，德国将向乌克兰提供30辆 “猎豹”（ Gepard ）防空坦克以及6000发炮弹。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。“猎豹”1976年编入现役，在很长一段时间里构成德国陆军防空基石，不过德国已于2012年完全淘汰这一型号的防空坦克，因此要将其运送给乌克兰，还需准备好配套的弹药。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “曲线救乌”进行中：“黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。6月初，德国总理肖尔茨称，经与希腊协商，该国将向乌克兰提供步兵战车，由德国补充希腊军火库。不过这一项援助不会直接从联邦国防军的库存中提供给乌克兰，所以未出现在联邦政府网页上的相关清单里。



她还拒绝了联合执政的自民党联邦议院党团副主席库比吉（Wolfgang Kubicki）提出的启用被搁置的波罗的海输气管道北溪2号线的要求。

乌克兰大使怒怼萨克森州长

德国外长的表态代表联邦政府的整体立场，但也有其他党派政治家发出不同声音。德国东部萨克森州州长克雷奇默（Michael Kretschmer）有关乌克兰战争的公开发言引来乌克兰大使的不满，並宣布取消对克雷奇默的访问邀请。

萨克森州州长克雷奇默

基民盟籍的克雷奇默周三参加德国电视二台（ZDF）主持人兰茨（Markus Lanz）的访谈节目，在谈到乌克兰战争时说，他认为应该指出，“必须将这场战争'冻结'，我们需要的是尽快实现停火，进行谈判、结束这场战争”；他认为目前德国在公开讨论中缺乏这样的声音。

对此，乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）发推称，克雷奇默有关冻结战争的“谬论”正中普京的下怀，并将“助长俄罗斯的侵略欲”。 即将离任的梅尔尼克表示，他收回此前曾向克雷奇默发出的访问乌克兰的邀请，因为这位州长“不受欢迎”。

（德新社、路透社、法新社）

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