德国外长指安理会"长期自我杯葛"

（德国之声中文网）在德国接任安理会轮值主席之际，外长马斯（Heiko Maas）在接受德新社采访时表示，在新冠疫情相关决议的问题上，安理会迄今不能达成一致，令人费解。这位德国外长对德新社表示，作为联合国最高权力机构，安理会目前的状况无法让人满意，"整个世界都在应对大流行瘟疫，安理会却沉默无语，这怎么行！"

"安理会失去行动能力"

从7月1日起，德国担任安理会轮值主席一个月。因美中两国的分歧，安理会迄今未能达成新冠危机决议。两国争议主要涉及世卫组织在疫情中扮演的角色。美国总统特朗普指责该组织，对北京言听计从，并表示，不愿在决议中提及该组织。

马斯强调，这是安理会几近失去行动能力的又一例子。他指出，在叙利亚或新冠瘟疫这样的现实危机中，安理会势将难以满足人们必须对其提出的要求，因为，"安理会内一种自我杯葛长期存在--有时来自这方，有时来自那方"。有时是美国针对中国，有时是俄罗斯针对美国。即便是西方三个有否决权的大国（美英法）之间的关系，自从特朗普上台以来，也发生了很大变化。

这位德国外长呼吁中美两国在处理新冠危机这样的议题时，暂时搁置分歧。马斯表示，在德国担任安理会轮值主席这一个月里，柏林计划在安理会提出抗疫新动议。

德甲参与的抗体研究项目规模扩大

根据罗伯特-科赫研究所提供的数据，截止周日24时，德国总计有19万3763个感染病例，总共8961人病亡。昨日新增病例为262例，全国新冠病毒再生传染数(R值)的四天平均值为0.71。

目前，德国职业足球联赛球队正在进行的抗体研究项目或许有助于揭开感染隐性数字之谜。本周末德甲德乙联赛本赛季结束后，该项目实施范围将迅速扩大，其结果会尽快公布。该项研究的优点是：在德甲德乙的取样是全国范围的，从而比其它取样的区域涵盖性为广。

德国抗疫大事记 早期传染链迅速切断 德国的首起新冠病毒感染病例出现在1月27日，汽车零部件供应商Webasto位于慕尼黑附近总部的一名员工被前几天从中国前来培训的一位正处潜伏期的同事传染。这条传染链总共传染了14人，按照德国卫生部门的说法，该传染链迅速被切断，没有酿成严重后果。此后几天，还有几名从武汉撤出的德国侨民在隔离期间被发现感染了新冠病毒。早期的病例均为轻症患者及无症状感染者。

德国抗疫大事记 传染源不明的狂欢节达人 2月20日前后，意大利北部疫情突然爆发。2月25日，德国西部海因斯贝格县的一位居民被确诊感染，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。

德国抗疫大事记 疫情进入“起始阶段” 在接下去几天，海因斯贝格县的确诊病例数开始加速增长，学校、幼儿园关闭，越来越多的居民收到了居家隔离令。与此同时，德国各地也陆续传出了从意大利度假归来的人被确诊感染的消息，短短一周内，全国病例总数就新增了数百人。卫生部长施潘表示，德国疫情已经处于起始阶段。到了3月9日，感染人数过千，北威州也首先报告了两起死亡病例。

德国抗疫大事记 默克尔总理发出警告 但是，德国社会此时依然在是否要执行严格防疫措施的问题上犹豫不决，各界为是否应禁止千人以上群体活动争论不休。3月7日，距离海因斯贝格县仅仅20公里的门兴格拉德巴赫市甚至还照常举办了一场德甲联赛，数万球迷涌入球场。3月11日的总理新闻发布会是重要转折点：默克尔警告，全国2/3的人口最终有可能被感染，当务之急是减缓病毒蔓延速度，避免医疗系统崩溃，从而造成武汉、意大利北部那般病死率飙升的悲剧。

德国抗疫大事记 医疗系统上限不容突破 随后几天，德国陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴；德国卫生部还动员高年级医科大学生以及退休医生参与力所能及的防疫工作，努力提升医疗系统上限。不过，在欧洲层面上，德国禁止防疫物资出口的做法引发了邻国强烈不满。

德国抗疫大事记 全国大面积停摆 3月22日，德国总理与各州州长召开联席会议，决定在全国范围内执行“社交限制令”：民众仍然可以出门，但是结伴而行原则上不能超过两人，禁止包括居家派对在内的聚集活动，本图中所示的“聚众野餐”行为，可以被警方课以每人250欧元的罚款；公共场所内民众互相应保持至少1.5米距离；非必须品的商店一律关门，餐馆只能提供外卖服务。不过，与意大利、法国、西班牙等欧洲邻国相比，德国的防疫措施仍然相对温和。这多少与德国医疗资源相对充裕、病死率较低有关。

德国抗疫大事记 政府拨巨资保就业 在经济层面上，厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。专家估计，疫情将让德国GDP损失5到10个百分点。

德国抗疫大事记 德国空军转运南欧重症病人 在德国有雄厚的经济实力抗疫的同时，意大利、西班牙、法国提出欧盟应当发行共同债券，从而为重灾区国家融资，但是这会导致德国等财政富裕国家的融资成本上升。德国至今在共同债券问题上不松口，而是主张通过其他手段为南欧国家提供纡困资金。不过，欧盟层面上的纡困资金总额只有5000多亿欧元，很难满足各国需求。外界担心，此次疫情将严重损害欧盟团结。在此背景下，德国3月底取消了对欧盟邻国的防疫物资出口限制，还积极接受意大利、法国等国的重症病人，减轻其医疗系统负担。

德国抗疫大事记 学校准备部分复课 复活节假期后，德国疫情增速不断放缓，疾控部门也指出，再生传染数(R值)已经跌到了1.0以下。德国总理与各州州长再次召开了联席会议，决定从4月20日起允许部分商店重新开门，并且在此后几周内让中学毕业班年级首先复课。不少经济界人士此时呼吁，政府应当加快解封步伐，积极推动社会“重启”。

德国抗疫大事记 戴好口罩 准备重启 不过，许多医学界专业人士警告说，当前取得的阶段性防疫成果十分脆弱，一旦疏忽就会让疫情迅速反弹，届时经济界将蒙受更加惨重的损失。默克尔总理也赞成医学界“谨慎解封”的观点。德国各州纷纷出台了公共场所口罩强制令。卫生部门还计划尽快推出相应的手机APP，便于流行病学调查人员迅速追踪确诊病患的密切接触者。科学界不断强调，逐步解封需要满足疫情蔓延放缓、防护措施跟进、高效追踪新增病例密接者等几大前提。

德国抗疫大事记 屠宰场里发生疫情 进入5月，德国的疫情全面缓和，社会逐步解封，但是多地依然不时爆出群聚性病例：法兰克福的教堂疑因信众不戴口罩参加宗教活动，导致数十人被确诊感染；下萨克森州一家餐馆内，十多人违规举行私人聚餐活动，导致多人感染；北威州的西肉屠宰场内，许多来自东欧的劳工在工作时无法保持足够的安全距离，下班后也一同居住在狭小的宿舍内，以至于发生了上百人规模的新疫情。

德国抗疫大事记 救汉莎 撑经济 在历时数星期的艰难谈判后，德国政府终于与受到沉重打击的汉莎航空达成了共识，后者将获得总计90亿欧元的各类资金补助，同时也必须接受更为严格的环保要求。欧盟方面一度表示要以反垄断为由阻挡这一补助计划，不过在汉莎方面表示愿意出让法兰克福、慕尼黑枢纽机场起降时刻以及部分机队予竞争对手后，欧盟方面也开出了绿灯。目前，德国政府还在酝酿大规模刺激方案，扶持在疫情中受到冲击的企业、工薪族、家庭。

德国抗疫大事记 救人也为救己 德法两国领导人还在5月中旬建议欧盟共同举债5000亿欧元，补贴给受到疫情严重冲击的成员国以及欧洲企业。欧盟委员会的计划则更进一步：除了5000亿欧元补贴外，还将向西班牙、意大利等疫情特别严重的国家提供2500亿欧元的特别贷款。值得一提的是，5000亿欧元的补贴款，将给欧盟预算造成巨额赤字，计划在今后几十年中慢慢填补，相当于全体成员国共同偿债。该方案遭到了奥地利、荷兰、丹麦、瑞典所谓“节俭四国”的质疑。

德国抗疫大事记 肉联厂突增上千病例 6月中旬，德国北威州的通内斯肉类联合加工厂突然爆发了严重聚集性疫情，超过1300人被确诊感染，连续2个多月一直控制在1.0以下的再生传染数(R值)也突破了2.0。外界批评，通内斯肉联厂工作环境及宿舍环境恶劣，压榨来自东欧的廉价劳工，且无视政府的防疫规定，导致了此轮疫情爆发。 作者: 文山



凝炼/李鱼（德新社）