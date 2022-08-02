德国外长承诺：台湾若遭入侵 德国将提供支持

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克周一（8月1日）在纽约召开的《不扩散核武器条约》缔约国第十次审议大会上警告北京方面不要让台海紧张局势升级。她说：“我们不接受国际法遭破坏，也不会接受较大的国家违反国际法欺压较小的邻居。——这也适用于中国。”

她说，鉴于俄罗斯对乌克兰发动的野蛮战争，必须要明确指出，国际社会绝不会接受这种行为。

英国《金融时报》、美国CNN等媒体发出美国众议院议长佩洛西将在8月初访问台湾的报道之后，美中紧张关系再度升温。中国外交部和国防部一再表示，佩洛西访台将是“对中国内政的粗暴干涉，严重损害中国主权和领土完整，肆意践踏一个中国原则，严重威胁台海和平稳定，严重破坏中美关系”。

中国外交部发言人赵立坚1日在新闻发布会上说：“中方正严阵以待，中国人民解放军绝不会坐视不管，必将采取坚决应对和有力反制措施，捍卫自身主权和领土完整。”

1日稍晚些时间，台湾内部匿名消息人士向媒体透露，佩洛西周二晚间（8月2日）将抵台，并于隔日上午与台湾总统蔡英文见面，随后转赴立法院。

82岁的佩洛西在美国总统顺位排名中排第三。在她此次亚洲之行已知公布的访问国家中包括新加坡、马来西亚、日本和韩国。如果她此次访问台湾成行，将是数十年来美国最高级别政治人物的对台访问。

今年4月也曾有消息报道称，佩洛西打算访问台湾，参加“台湾关系法”立法43周年庆祝活动。但是行前佩洛西被检测出新冠病毒阳性，因此当时的亚洲之行被推迟。

德国外长：“没人可以勒索我们”

（德新社）

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