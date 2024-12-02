德国外长批评中国军援俄罗斯损害欧洲核心利益

本周一（12月2日），德国外长贝尔伯克访问北京并与中国外长王毅举行对话。贝尔伯克在会晤后单独举行的新闻会上批评中国向俄罗斯提供武器援助，直言“来自中国工厂的无人机和朝鲜军队在欧洲破坏和平，损害了欧洲的核心利益。“

（德国之声中文网）12月1日，德国外长贝尔伯克在离开柏林机场启程访问中国前通过电子邮件发表声明说："作为联合国安全理事会的常任理事国，中国没有为全球的和平与安全承担责任，反而向俄罗斯提供经济和武器援助，违背了我们欧洲的核心利益。普京对乌克兰的残酷侵略战争直接威胁着我们的和平。这一点在我们与中国的关系中完全不容忽视，对此，我也将在北京谈及。"

据德新社等德国媒体报道，12月2日，贝尔伯克在北京与中国外长王毅举行了三小时会晤，并在会晤后单独出席新闻发布会并发表讲话。她在讲话中说，"俄罗斯总统不仅通过对乌克兰的战争破坏了我们的欧洲和平秩序，现在还通过朝鲜把亚洲拖入其中。因此，我和中国外长进行了深入讨论，这也不符合中国的利益。"她还向中国发出警告说，"威胁我们安全的冲突绝不能继续获得支持。来自中国工厂的无人机和朝鲜军队在欧洲破坏和平，损害了欧洲的核心利益。"

解码中国：德国外长与北京打交道时的麻烦

德国总理肖尔茨本周一突访乌克兰。对此，贝尔伯克评价说，这"绝对重要"。她说，目前乌克兰的局势与2022年2月俄罗斯违反国际法开始侵乌战争时一样具有威胁性："为了保护德国和欧洲的安全，支持乌克兰现在很重要，全球共同参与和平进程也同样重要，这就是我今天来到中国的原因。"

中国官方新华网没有报道贝尔伯克就乌克兰战争向中国发出的警告以及对中国向俄罗斯提供武器援助的指责。新华网报道说，外交部长王毅2日在北京同德国外长贝尔伯克举行第七轮中德外交与安全战略对话。贝尔伯克表示，"德中合作领域广阔，德方重视对华关系，坚定奉行一个中国政策"，"德方赞赏中国为应对气候变化发挥的积极作用"以及"德方支持欧盟和中国继续就电动汽车反补贴问题进行谈判，争取找到双方都能接受的解决方案"。

中国外交部新闻稿提到在王毅同贝尔伯克的对话中，"双方还就乌克兰危机交换了意见，贝尔伯克希望中方作为欧洲的合作伙伴为此发挥积极作用，王毅全面系统阐述了中方致力于劝和促谈的立场。"

中国网络媒体网易上12月2日出现了有关中国外交部发言人回应德国外长访华前称中国向俄供武的新闻。消息说，12月2日，外交部发言人林剑主持例行记者会，彭博社记者提问，德国外长贝尔伯克访华前指责中国为俄罗斯提供武器，用于俄乌冲突，并称这一举动威胁了欧洲的和平，她说在北京访问期间将会向中方提出这一点，中方对此有何评论？林剑表示，关于乌克兰危机，中方已经多次阐述过立场，中方坚决反对无端的指责和嫁祸于人，反对政治操弄。

必须对高补贴的电动汽车涌入欧洲做出反应

贝尔伯克访华前也对中国政府的电动车补贴政策提出批评，认为国家支持的过剩产能正在破坏国际市场的公平竞争。她说："我们不会容忍其他国家违反国际规则，损害德国和欧洲的产业利益。"

在与王毅会晤后举行的新闻发布会上，贝尔伯克就该问题表示，"高补贴的电动汽车现在涌入欧洲市场，我们必须对此作出反应"。

德国外长贝尔伯克一行12月2日与中方举行会谈 图像来源: Florian Gaertner/AA/photothek/picture alliance

欧盟10月底公布了对华电动汽车反补贴调查仲裁结果，决定对从中国进口的电动汽车征收为期五年的反补贴税。德国曾在布鲁塞尔反对欧盟提高中国制造电动汽车的进口关税，并呼吁继续与中国对话。一段时间来，包括大众汽车在内的德国的大型汽车制造商面临利润下滑的困境。大众汽车9月宣布考虑大量裁员并关闭德国部分工厂的计划。 这将是该企业自创立以来首次关闭本土工厂。

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（综合报道）

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