德国外长：“我们不能再毫无保留地信任白宫”

（德国之声中文网）在与俄罗斯总统普京会面前，特朗普周日(7月15日 )接受了CBS访问。在被问到美国在世界上最大的竞争者时，特朗普说，欧盟是美国的"敌人"。他说："我们有很多敌人。欧盟就是一个，就他们在贸易上对我们的做法来看。"他还说俄罗斯"在某些层面上是敌人"，中国则是 "经济上的敌人"。特朗普在这番话中用的是Foe这个词，可以翻译为"敌人"或者"对手"。

特朗普也补充说，自己对这些并不是全以负面看待这些国家。"这不是说他们坏。不是这个意思。是说他们很有竞争力。"

从“假新闻”到“不再毫无保留的信任”

欧盟则回应道，这样的说法对当前局势没有帮助。欧盟委员会副主席提莫曼斯（Frans Timmermans）说："称你的好朋友为敌人只会让你真正的敌人开心。欧洲和美国在历史上相连，价值共享。欧洲不会放弃美国，一如美国未曾放弃欧洲。这就是朋友。"

欧洲理事会主席图斯克 (Donald Tusk) 在推特上表示，"美国和欧盟是最好的朋友。谁说我们是敌人就是散布假新闻。"

欧盟外交政策与安全事务高级代表·莫盖里尼（Federica Mogherini）说，"我很想问他，他把谁视为朋友。" 莫盖里尼说，在欧洲人看来，美国肯定是一位亲密朋友和伙伴，"我曾多次说过，政府换届不能改变国家与民族之间的友谊。"

德国外长马斯向媒体表示，特朗普将欧洲称为敌人再次显现出大西洋两岸在政治上变得多么遥远，"我们不能再毫无保留地信任白宫了。"马斯同时呼吁欧盟更加紧密地团结起来。他说，为了保持与美国的伙伴关系，必须重新加以调整，而这只能依靠一个"自信而具有主权的欧洲"。

现任欧洲社民党秘书长波斯特（Achim Post）认为，不能屈服于特朗普的压力，相反，欧洲必须坚定地作出回应，开始打造全球理性同盟，反对单方面侵略政策，支持多边政策，遵循各方共同商定的规则。"

特朗普在此次赫尔辛基会谈之前也再次批评德国，说德国与俄国签订天然气协定是"举白旗"投降。

德国之声中文网（(路透社、法新社、德新社、美联社)