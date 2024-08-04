德国外长强调在德部署美国远程武器的重要性

德国外长强调在德部署美国远程武器的重要性2024年8月4日
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（德国之声中文网）德国和美国不久前在北约峰会上宣布，美国计划从2026年起在德国部署远程精确制导武器。俄罗斯总统普京对此发出警告，称如果美国实施该计划，俄罗斯将采取"镜像措施"予以回应。德国外交部长贝尔博克在德国《星期日图片报》发文，为德国的决定做了辩护，称俄罗斯对欧洲安全构成威胁。
贝尔博克写道："制定今天的外交政策意味着必须认识到，依靠希望将无法保护我们免受普京的俄罗斯的威胁。现在能保护我们的是我们投资于自身的安全和实力--在欧盟、北约和德国。这包括决定部署远程美国武器系统。"
贝尔博克强调，德国需要"一种可靠的威慑力量"来对抗俄罗斯，"这种威慑力量也保护波兰人、波罗的海的人民和芬兰人--我们的合作伙伴与俄罗斯有直接边界，并且已经体会到俄罗斯近几个月在边境上使用混合手段。"
贝尔博克还指责普京通过局势升级来回应每一项和平倡议，普京只希望"乌克兰屈服于他"。
（法新社、路透社、德新社）
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