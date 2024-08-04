德国外长强调在德部署美国远程武器的重要性

德国外交部长贝尔博克强调了在德国领土上部署美国远程武器系统的重要性。她表示，像“标准-6”防空导弹、“战斧”巡航导弹和高超音速武器这样的武器将对俄罗斯形成威慑。

（德国之声中文网）德国和美国不久前在北约峰会上宣布，美国计划从2026年起在德国部署远程精确制导武器。俄罗斯总统普京对此发出警告，称如果美国实施该计划，俄罗斯将采取"镜像措施"予以回应。德国外交部长贝尔博克在德国《星期日图片报》发文，为德国的决定做了辩护，称俄罗斯对欧洲安全构成威胁。

贝尔博克写道："制定今天的外交政策意味着必须认识到，依靠希望将无法保护我们免受普京的俄罗斯的威胁。现在能保护我们的是我们投资于自身的安全和实力--在欧盟、北约和德国。这包括决定部署远程美国武器系统。"

新一代“战斧”巡航导弹 图像来源: Everett Collection/picture alliance

贝尔博克强调，德国需要"一种可靠的威慑力量"来对抗俄罗斯，"这种威慑力量也保护波兰人、波罗的海的人民和芬兰人--我们的合作伙伴与俄罗斯有直接边界，并且已经体会到俄罗斯近几个月在边境上使用混合手段。"

贝尔博克还指责普京通过局势升级来回应每一项和平倡议，普京只希望"乌克兰屈服于他"。

（法新社、路透社、德新社）

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