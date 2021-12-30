 德国外长开启上任后首次访美之行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.01.2022

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德国外长开启上任后首次访美之行

德国外长贝尔博克在上任后首次出访美国前强调了德美关系的重要性。围绕乌克兰问题同俄罗斯之间的紧张关系很可能是她这次访美行程中会谈的重点。

德国外长贝尔博克上任后首次访美将会拜会布林肯和佩洛西。

德国外长贝尔博克上任后首次访美将会拜会布林肯和佩洛西。

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拜登与普京12月第二度举行峰会，两人交谈近一小时，主要聚焦乌克兰情势。美国告诉俄罗斯，外交途径解决问题仍是选项之一，但若侵略乌克兰将对俄国实施严厉制裁。

乌克兰冲突似乎出现外交缓和迹象。但华盛顿同时继续摆出军事姿态。莫斯科不会看不到这一点。

1月10日，美俄将就核军备控制和乌克兰问题举行会谈。两天后，北约和俄罗斯之间也将举行会谈。

（德国之声中文网）本周三（1月5日）德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）在出访美国前强调德美关系的重要性时说：“越艰困的时期坚实强大的友谊就显得越发重要。作为欧洲人我们没有比美国更强大的伙伴。借着这次华盛顿之行，我想清晰地表明我们对跨大西洋关系有多么的重视。”

美国前总统特朗普在任时期，德美关系曾一度陷入低谷。特朗普并不看重与传统盟友之间的关系。但是拜登担任美国总统以来曾多次强调，他希望将与盟友之间的关系恢复到以前的状态。

贝尔博克此次访问美国的行程安排很短，仅有8个小时。她的行程安排包括与美国国务卿布林肯和众议院议长佩洛西举行会谈。

俄罗斯问题将是会谈重点

一段时间以来，俄罗斯在与乌克兰的边境线上大举集结兵力，西方国家指控俄罗斯蓄意入侵乌克兰。

贝尔博克将是上任来第二次与美国国务卿布林肯举行会晤。去年12月，她曾在英国举办的7国集团外长峰会上与布林肯进行过交流。贝尔博克表示，欧洲和美国都认为，俄罗斯会为自己的行动“付出代价”，同时“对话是解决危机的唯一途径”。

“我们现在正进入一个决定性阶段，重要的会谈将在各个层面进行。尽管会谈的形式各不相同，但我们作为跨大西洋合作伙伴向莫斯科政府传达的信息始终是相同的，”她说。

明天（6日），乌克兰、俄罗斯、德国和法国的代表将在莫斯科就乌克兰危机举行磋商。俄罗斯和美国的外交代表还计划于1月10日和11日在日内瓦举行会谈。12日，俄罗斯和北约代表将单独举行谈判。

联合国估测，2014年以来，乌克兰东部武装冲突已经造成超过13000人死亡。

尽管贝尔博克表示跨大西洋伙伴将一致应对俄罗斯，但是俄罗斯向欧洲输送天然气的北溪2号管道仍可能成为争执的焦点。

长时间以来美国一直反对北溪2号天然气项目。美国方面认为，这会导致对俄罗斯能源的过度依赖。但是德美之间在这个问题上还是达成了妥协。

贝尔博克所在的绿党和美国一样在北溪2号项目上都持有保留意见，但是与绿党联合执政的社民党却是这一项目的最大倡导者之一。

随着德国国内逐渐关闭核电站和火力发电站，德国对能源进口的依赖也变得越来越大。

贝尔博克行前在一份声明中表示，“我不仅是作为外交部长前往华盛顿，而且是作为一个坚定的民主人士和议员。”作为绿党党员，预计她在访美期间还会同美方代表谈及气候政策等议题。

观看视频 01:58

俄罗斯兵压俄乌边界 北约强硬表态

（德新社、美联社）

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