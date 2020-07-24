德国外长：应因香港国安法采取制裁措施

（德国之声中文网）德国外交部长马斯周三访问英国期间表示，必要情况下，德国将抛开欧盟其他成员国，就香港国安法问题单独采取行动。他表示，拟议中的措施包括简化港人来德签证手续、暂停特定军火的出口、为受到威胁的科学家、艺术家以及记者设立奖学金项目以及终止同香港的引渡协议。

此前，欧盟外长会议期间，德法两国外长就曾就上述反制措施进行过讨论。周三，同英国外交大臣拉布在其乡村别墅举行会谈时，德国外长马斯首次公开表达了上述计划。

马斯说：“我们当然希望同尽可能多的欧洲国家采取共同行动。但无论如何，德国都将会实施这些同法国方面共同拟定的计划。如果香港国安法使‘一国两制’成为空话，那它必将会对我们和中国及香港的关系产生影响。”

“香港自由必须得到保障”

本周五（7月24日），德国外长马斯与中国外长王毅举行视频会谈，也就香港问题再次表达立场。根据德国外交部会后发布的新闻稿，马斯强调，香港的自治、基本法所保障的自由，包括言论自由在内，必须继续得到保障。“我们现在密切注视该法在实践中是如何运用的。如果“一国两制”原则被这个国安法淘空，这也会给我们同香港和中国的关系带来后果。”

马斯说：“中国之于我们是重要伙伴，但也是竞争者和制度对手。对于我们，保持合作是重要的。但同时，尤其也在敏感议题上保持对话也具有决定性意义。”

马斯与王毅谈及的议题还包括中国国内的人权状况。他还表示，作为欧盟本届轮值主席国，德国仍希望原计划9月中旬举行的欧盟-中国峰会“能很快在未来的某个时候补开。我们必须在欧盟-中国投资协定问题上迈出实质性步伐。”

一段时间以来，中国的香港政策在国际社会招致严厉批评。六月底通过的新国安法矛头直指北京眼中的所谓颠覆势力、分裂势力和恐怖主义, 同境外势力"暗中勾结"也将受到惩处。香港民主派认为，制定这一新法律的目的就是要打压香港的民主运动。

1997年主权移交中国后，香港一直在“一国两制”框架内享有自治和自由权利，人们担心，国安法的实施将意味着“一国两制”的终结。

在外交关系上“双重标准”

西方国家中，目前只有美国、英国和加拿大就香港国安法采取了具体的制裁措施。本周一，英国宣布无限期终止同香港的引渡条例。此外，英国原本只对中国实施的武器禁用令也被扩展至香港。德国外交部长马斯表示，德国也将采取同英国类似的制裁措施。

一旦德国采取制裁措施，必将对德中关系造成严重影响。本周一，北京对英国的做法提出强烈批评。中国外交部发言人汪文斌宣称，英国最近就香港问题的言论和措施是非常错误的。他表示，英国的做法是在干涉中国内政，有悖国际法准则。

北京在香港实施国安法之际，恰逢德国开始出任欧盟轮值主席国，因而德国政府在香港问题上的立场也备受关注。七月初，德国总理默克尔明确表示，尽管香港局势紧张，但德国和欧盟仍需保持同中国的对话渠道。她说：“对华关系非常重要，它具有战略意义。” 她表示，必须保持对话渠道，以便同中国就人权、经济等诸多问题展开开诚布公的讨论。

反对党指责联邦政府在对外关系问题上实施双重标准，因为俄罗斯吞并克里米亚半岛后，德国立即宣布了制裁措施，而北京剥夺香港自由时，德国政府却无动于衷。对此，联邦议院外交委员会主席基民盟政治家吕特根（Norbert Röttgen）上周接受媒体采访时表示："我们必须以适当的方式，坚持自己的价值观和利益。在外交政策领域，对不同国家应采用不同方式。对俄罗斯，我们可以合理使用经济力量，这确实有用。但对中国，经济制裁只可能让局势进一步升级。" 他强调： "中国太大，经济太强，科技太先进，我们的制裁没有任何用。"

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