 德国外长：在公平条件和尊重人权基础上与中国合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.12.2021

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时政风云

德国外长：在公平条件和尊重人权基础上与中国合作

首次作为德国外长在多边会谈中亮相的贝尔博克表示，七国集团一致认为，中国既是各种全球问题上的合作伙伴，同时也是“竞争者和体制对手”。德国即将接任G7轮值主席，贝尔博克宣布将把气候政策作为任期重点议题。

Liverpool G7 Außenminister Treffen Annalena Baerbock

贝尔博克在G7外长会议

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日媒报道称，日本很有可能也对北京冬奥实施外交抵制，相关决定或在月底宣布。此前法国总统马克龙已宣布，法国将不会加入外交抵制的行列。他认为此举「无关紧要」，并强调各国应该以更加有用的行动来改变现状。

G7七国外长会议今明两天在英国利物浦举行，英国外交大臣特拉斯称民主国家应该一同捍卫世界各地的「自由边界」，以对抗自由民主的侵略者。

上任伊始，德国新总理奥拉夫·肖尔茨行程满满，先后前往巴黎和布鲁塞尔。与此同时，他还同与美国总统作了电话交谈。欧盟高层及法国总统马克龙均希望与德国新政府齐心协力，共同推进欧洲发展。

德国总理肖尔茨刚上任就面临是否和美国一道外交抵制北京冬奥会的难题。德国波恩大学政治学教授辜学武在接受德国之声专访时指出，新政府在这个问题上的模糊表态应该是在争取时间和欧盟伙伴协商共同对策。而分析“交通灯”三党联合执政纲领文件中关于中国的表述可以看出，新政府并不打算和中国正面对抗。

（德国之声中文网）刚履新的德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）表示，七个主要工业国家的外长在利物浦的会议上，就包括俄罗斯、中国和伊朗在内的主要话题达成了共识。鉴于俄罗斯军队逼近乌克兰边界，七国一致表示，在欧洲不能出现国界线的推移。任何越界行为将会造成“十分严重的政治和经济后果”。

贝尔博克在参加七国外长会议之后强调了对话的重要性。在乌克兰问题上，现有的所谓“诺曼底模式”——即俄罗斯、乌克兰、法国和德国四方会谈应该发挥作用。“相关的会谈邀请已经发出去几个星期甚至几个月。”除此之外，北约-俄罗斯理事会机制和欧洲安全合作组织（OSCE）也都可以成为对话渠道。

“不是针对谁，而是支持什么”

贝尔博克强调，七国通力合作，不是为了一起去“针对谁”，而是为了“支持什么”。这位来自绿党的外长表示，在所有的全球问题上，中国都是合作伙伴，但同时也是“竞争者和体制对手”。她强调，七国集团希望在公平的条件以及尊重人权的前提下与中国进行合作。她透露，关于外交抵制2022年北京冬奥会的问题，也会在利物浦会议上有所讨论。

此前美国已经宣布对北京冬奥会加以外交抵制，随后澳大利亚、英国、加拿大也跟进。法国总统马克龙已经表示，不会参与外交抵制，并质疑该行动的实际效果。德国方面目前暂时没有做出明确的表态，总理肖尔茨在上任之前曾表示暂不参与抵制，但是外长贝尔博克曾在过去的媒体访谈中发表对华强硬的言论，并称不排除外交抵制的可能性。

除此之外，七国集团也对伊朗核问题表示担忧。贝尔博克表示，由于在维也纳和伊朗之间的谈判陷入停滞，该进程又发生了倒退。她指责伊朗方面辜负了会谈各方的信任，并明确要求德黑兰政府重新回到之前的谈判状态。“谈判本身并不是目的”，而是通过谈判阻止伊朗获得制造核武器的资源和技术，贝尔博克警告“时不我待”。

德国将接班轮值主席

随着新年到来，德国将接替英国担任七国集团的轮值主席。贝尔博克表示，在轮值期间德国将致力于促成气候保护和安全政策的有机结合。气候变化也是全球各地冲突的重要诱因之一。

Liz Truss und Annalena Baerbock

东道主英国外交大臣特拉斯和德国外长贝尔博克

此外德国还将推动具有前瞻性的多边主义机制，避免国际社会只有在危机出现的时候才去采取应对措施的被动局面。

这是贝尔博克作为德国外长首次在多边会谈上亮相。在周日下午结束G7外长会晤之后，贝尔博克将会继续飞往布鲁塞尔，与欧盟委员会主席冯德莱恩进行会谈。

（德新社、法新社、路透社）

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