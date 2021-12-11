德国外长：在公平条件和尊重人权基础上与中国合作

（德国之声中文网）刚履新的德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）表示，七个主要工业国家的外长在利物浦的会议上，就包括俄罗斯、中国和伊朗在内的主要话题达成了共识。鉴于俄罗斯军队逼近乌克兰边界，七国一致表示，在欧洲不能出现国界线的推移。任何越界行为将会造成“十分严重的政治和经济后果”。

贝尔博克在参加七国外长会议之后强调了对话的重要性。在乌克兰问题上，现有的所谓“诺曼底模式”——即俄罗斯、乌克兰、法国和德国四方会谈应该发挥作用。“相关的会谈邀请已经发出去几个星期甚至几个月。”除此之外，北约-俄罗斯理事会机制和欧洲安全合作组织（OSCE）也都可以成为对话渠道。

“不是针对谁，而是支持什么”

贝尔博克强调，七国通力合作，不是为了一起去“针对谁”，而是为了“支持什么”。这位来自绿党的外长表示，在所有的全球问题上，中国都是合作伙伴，但同时也是“竞争者和体制对手”。她强调，七国集团希望在公平的条件以及尊重人权的前提下与中国进行合作。她透露，关于外交抵制2022年北京冬奥会的问题，也会在利物浦会议上有所讨论。

此前美国已经宣布对北京冬奥会加以外交抵制，随后澳大利亚、英国、加拿大也跟进。法国总统马克龙已经表示，不会参与外交抵制，并质疑该行动的实际效果。德国方面目前暂时没有做出明确的表态，总理肖尔茨在上任之前曾表示暂不参与抵制，但是外长贝尔博克曾在过去的媒体访谈中发表对华强硬的言论，并称不排除外交抵制的可能性。

除此之外，七国集团也对伊朗核问题表示担忧。贝尔博克表示，由于在维也纳和伊朗之间的和谈判陷入停滞，该进程又发生了倒退。她指责伊朗方面辜负了会谈各方的信任，并明确要求德黑兰政府重新回到之前的谈判状态。“谈判本身并不是目的”，而是通过谈判阻止伊朗获得制造核武器的资源和技术，贝尔博克警告“时不我待”。

德国将接班轮值主席

随着新年到来，德国将接替英国担任七国集团的轮值主席。贝尔博克表示，在轮值期间德国将致力于促成气候保护和安全政策的有机结合。气候变化也是全球各地冲突的重要诱因之一。

东道主英国外交大臣特拉斯和德国外长贝尔博克

此外德国还将推动具有前瞻性的多边主义机制，避免国际社会只有在危机出现的时候才去采取应对措施的被动局面。

这是贝尔博克作为德国外长首次在多边会谈上亮相。在周日下午结束G7外长会晤之后，贝尔博克将会继续飞往布鲁塞尔，与欧盟委员会主席冯德莱恩进行会谈。

（德新社、法新社、路透社）

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