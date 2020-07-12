 德国外长：因应香港国安法采取制裁措施 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国外长：因应香港国安法采取制裁措施

继美国和英国之后，德国也有可能就香港国安法对中国采取强硬的制裁措施。德国外长马斯访问英国期间公开表示，德国已拟定了相应计划。

Griechenland Athen | Bundesaussenminister | Heiko Maas (Imago Images/T. Imo)

德国外长马斯

DW.COM

长期以来，德国一直因为商业利益无法大声谴责中国侵犯人权。但是近来要求德国对中国采取强硬立场的呼声让柏林压力越来越大。欧洲共同的立场也显得更势在必行。德国之声就此分析国内讨论，也请专家分享他们的看法。

从5月底至今，欧盟方面对港版国安法的表态始终停留在“谴责”、“反对”这样的口头层面，强硬声音只来自并未掌握实权的人士。专家分析指出，这是由于欧盟在对华议题上受到经贸关系的掣肘，而且欧美在这个问题上也有着不同的战略利益。

有评论指出，德国政府把定于今年晚些时候举行的中欧特别峰会放在莱比锡，也许并非巧合。莱比锡市民曾在1989年抗议东德共产党专制的历史，对今天有何启发？

德国即将接任欧盟理事会轮值主席国之际，总理默克尔接受媒体采访，其中也提及对华政策。默克尔表示，欧洲应有反映出利益和价值观的共同对华立场。

德国《世界报》指出，如果香港的自由无法被保卫，台湾的前途也难保，甚至某些接纳了大量中国投资的欧洲国家之自由也会危如累卵。瑞士《新苏黎世报》则认为，西方民主国家首先应该致力于保护那些为自由价值观而奋战的香港年轻人。

（德国之声中文网）德国外交部长马斯周三访问英国期间表示，必要情况下，德国将抛开欧盟其他成员国，就香港国安法问题单独采取行动。他表示，拟议中的措施包括简化港人来德签证手续、暂停特定军火的出口、为受到威胁的科学家、艺术家以及记者设立奖学金项目以及终止同香港的引渡协议。

此前，欧盟外长会议期间，德法两国外长就曾就上述反制措施进行过讨论。周三，同英国外交大臣拉布在其乡村别墅举行会谈时，德国外长马斯首次公开表达了上述计划。

马斯说："我们当然希望同尽可能多的欧洲国家采取共同行动。但无论如何，德国都将会实施这些同法国方面共同拟定的计划。如果香港国安法使'一国两制'成为空话，那它必将会对我们和中国及香港的关系产生影响。"

一段时间以来，中国的香港政策在国际社会招致严厉批评。六月底通过的新国安法矛头直指北京眼中的所谓颠覆势力、分裂势力和恐怖主义, 同境外势力"暗中勾结"也将受到惩处。香港民主派认为，制定这一新法律的目的就是要打压香港的民主运动。

1997年主权移交中国后，香港一直在"一国两制"框架内享有自治和自由权利，人们担心，国安法的实施将意味着"一国两制"的终结。

西方国家中，目前只有美国、英国和加拿大就香港国安法采取了具体的制裁措施。本周一，英国宣布无限期终止同香港的引渡条例。此外，英国原本只对中国实施的武器禁用令也被扩展至香港。德国外交部长马斯表示，德国也将采取同英国类似的制裁措施。

一旦德国采取制裁措施，必将对德中关系造成严重影响。本周一，北京对英国的做法提出强烈批评。中国外交部发言人汪文斌宣称，英国最近就香港问题的言论和措施是非常错误的。他表示，英国的做法是在干涉中国内政，有悖国际法准则。

Deutschland | PK Merkel nach EU-Videogipfel (picture-alliance/AP Photo/K. Nietfeld)

德国总理默克尔7月初表示，尽管香港局势紧张，但德国和欧盟仍需保持同中国的对话渠道

北京在香港实施国安法之际，恰逢德国开始出任欧盟轮值主席国，因而德国政府在香港问题上的立场也备受关注。七月初，德国总理默克尔明确表示，尽管香港局势紧张，但德国和欧盟仍需保持同中国的对话渠道。她说："对华关系非常重要，它具有战略意义。"她表示，必须保持对话渠道，以便同中国就人权、经济等诸多问题展开开诚布公的讨论。

反对党指责联邦政府在对外关系问题上实施双重标准，因为俄罗斯吞并克里米亚半岛后，德国立即宣布了制裁措施，而北京剥夺香港自由时，德国政府却无动于衷。对此，联邦议院外交委员会主席基民盟政治家吕特根（Norbert Röttgen）上周接受媒体采访时表示："我们必须以适当的方式，坚持自己的价值观和利益。在外交政策领域，对不同国家应采用不同方式。对俄罗斯，我们可以合理使用经济力量，这确实有用。但对中国，经济制裁只可能让局势进一步升级。" 他强调： "中国太大，经济太强，科技太先进，我们的制裁没有任何用。"

© 2020德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Berlin Kabinett beschließt Klimaschutzpaket

该如何对待你？国安法给德国政府出难题 12.07.2020

对港版国安法，德国政府该如何表达立场？柏林大联合政府内对此尚无法拿出一致的意见。在野党和执政党内部都有批评意见认为，柏林对北京过于软弱。

Symbolbild Deutschland China

民调：近半德国民众希望疏远中国 21.07.2020

德国《明镜周刊》委托进行的一项民意调查显示，46%的德国民众希望能够疏远德中关系，认为应当维持现状的人只有31%。而在短短一年前，要求进一步亲近中国的德国民众尚占多数。不过，与中国相比，德国民众对美国的观感更差。

Screenshot Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

德国总统：无视国际法 中国会面临严重后果 13.07.2020

德国总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier)7月12日对德国电视二台表示，中国新颁布的香港国安法有悖国际法准则，将使中国同西方国家的关系受到持续性影响。

广告

时事评论

Symbolbild USA China Beziehungen (imago images/Panthermedia/Kentoh)

客座评论：华盛顿的下一张牌会是什么？

华盛顿突然强制要求中国在72个小时关闭驻休斯顿领事馆的举动，被舆论解读为美中关系走向摊牌的标志性事件。恐怕除了做出该决定的少数几人外，无人预料到华盛顿会采取这一手。  