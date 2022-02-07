德国外长前往乌克兰顿巴斯冲突前线

（德国之声中文网）目前正在乌克兰访问的德国外长贝尔博克前往乌克兰东部了解冲突地区顿巴斯的局势。身穿防弹服，头戴钢盔的贝尔博克听取乌克兰政府军一名指挥官介绍当地情况。

贝尔博克到访乌克兰东南部前线的这一天阴雨绵绵，她在那里停留了大约40分钟。

“我们站在乌克兰这一边”

贝尔博克在前往乌克兰东部冲突地区之前曾表示过：“我想以此释放一个明确的信号：作为一体的欧洲人，我们不会视而不见、坐视不管。我们不会忘记在这场冲突中关乎未来命运的人们。”

昨天（2月7日），贝尔博克在基辅同乌克兰外交部长举行了会谈。在会谈结束后的新闻记者会上她再次强调了德国对乌克兰的支持：“我们站在乌克兰这边。”

据联合国的估测，2014年以来超过1.4万人在顿巴斯内战冲突中死亡。德、法、俄、乌四国在明斯克签署的停火协定《明斯克协议》被搁置起来。乌克兰和俄罗斯双方都指责对方违反该协议。

贝尔博克此次乌克兰之行的安排还包括与欧安组织（OSZE）在乌克兰的特别观察使团代表举行会谈。欧洲安全与合作组织拥有1300多名工作人员，是欧洲规模最大的安全和合作组织，参与国多达44个。

贝尔博克还计划在乌克兰港口城市马里乌波尔的郊外会见非政府组织“比列吉尼亚守护者”的代表。2015年以来，这一非政府组织向从冲突地区逃亡的数百名女性提供司法和心理援助。在冲突前线附近居住的居民也是该组织救助的目标群。

访问最后贝尔博克还将参观马里乌波尔城里一处在德国技术的支援下实现现代化的抽水站。

观看视频 02:52 生活在战火中：乌克兰前线村庄的日常

（德新社、路透社）

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