德国外长出访澳新斐三国

本周三，德国外长贝尔博克开始了对大洋洲三国为期一周的访问行程。八个月前，因专机故障，德国外长的大洋洲之行被迫取消。

（德国之声中文网）德国政府专机发生故障的事情时有发生，人们已经见怪不怪。但上一次德国外长贝尔博克遭遇的专机故障却格外令人尴尬，后果也相当严重。去年八月，贝尔伯克计划出访澳大利亚、新西兰和斐济，但她搭乘的空客A340专机，因年久失修，在飞抵阿布扎比后，就因起落架故障无法继续飞行。紧急检修之后，24小时内再度出现故障，德国外长只好搭乘普通客机打道回府，她当时沮丧地表示：“生气已经不足以表达我的心情。”

八个月之后，贝尔博克再度启程前往大洋洲。为了确保此行万无一失，这次贝尔博克搭乘的是德国政府的“空中一号”- 一架通常为德国总理和总统提供出访服务的专机。

去年八月，因专机发生技术故障，德国外长被迫取消了访问太平洋三国的计划。 图像来源: Michael Kappeler/dpa/picture alliance



时隔十三年 德国外长再访大洋洲

周三启程后，贝尔博克的专机将先在印尼巴厘岛中途加油，然后于周四下午飞抵澳大利亚南部城市阿德莱德。



德国外长上一次访问大洋洲，已经是2011年的事情了。当时的德国外长韦斯特韦勒对澳大利亚和新西兰进行了访问。而位于南太平洋、由三百多个岛屿组成的斐济，则从未有过德国外长到访。此次为期一周的出访行程，德国外长的飞行时间将达50个小时，飞行距离43000公里。

太平洋海域的争夺

印太海域的战略重要性在与日俱增。这一区域拥有全球60%的人口和同等比例的经济产出。独裁大国-中国在这一区域变得越来越咄咄逼人。在南中国海域，中国同越南、马来西亚、菲律宾等国都存在主权争议，而对北京来说，已走向民主的岛国台湾更是中国领土的一部分，并不断发出武统台湾的威胁。

贝尔博克希望强化同澳大利亚、新西兰等“价值观伙伴”加强合作，以共同应对来自中国的挑战。临行前，绿党政治家贝尔博克表示：“对于中国在世界舞台上咄咄逼人的表现，澳新两国比我们更有切身体会。”

因主权争议，南中国海局势日趋紧张。图为中国海警船以水炮驱离菲律宾船只。 图像来源: PHILIPPINE COAST GUARD/AP Photo/picture alliance



澳大利亚：巡逻艇与文化遗产

澳大利亚是G20里的经济大国，同时也会定期参加七国集团和北约的会议。因此，该国是德国在太平洋地区的重要伙伴。访澳期间，贝尔博克将就加强安全合作等议题同澳方举行会谈，此外，贝尔博克还将参观阿德莱德造船厂，该厂同德国不来梅企业Lürssen合作，正在为澳大利亚海军建造巡逻艇。

此外，贝尔博克还将参加一个文物交还仪式。这是一批由德国传教士十九世纪时从澳大利亚带回德国的文物，现在将物归原主，交还考尔纳原住民部落。莱比锡格莱希博物馆已于去年将这批文化运抵澳大利亚，但由于当时贝尔博克的访澳行程因专机故障被迫取消，有德国外长出席的正式归还文物仪式将延迟至现在举行。

新西兰：南极洲与太空项目

随同贝尔博克一道出访的，还包括一名来自阿尔弗雷德·魏格纳极地及海洋研究所的代表。该研究所希望同新西兰南极研究所建立科研伙伴关系。新西兰是1959年《南极条约》12个初始签署国之一。签约国承诺和平利用南极，并放弃对南极的领土诉求。

此外，贝尔博克还将在新西兰为开展经济合作开展游说。本周三，欧盟同新西兰自由贸易协定开始生效，贝尔博克启程前表示：“该协定为自由贸易协定树立了新标准。”此外，贝尔博克还将参观奥克兰大学的太空研究中心。

海平面上升令斐济沿岸地区陷入危险。 图像来源: ingimage/IMAGO

斐济：气候变化的受害者

德国外长此次大洋洲之行的最后一站是斐济，她将在此逗留两天，也是此行期间逗留最长的一站。斐济是受气候变化影响最严重的国家之一，不断上升的海平面使斐济沿岸居民点陷入危险境地，有些地方已经开始了移民工作。贝尔博克将实地考察两个陷入危险的居民点。

（德新社）

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