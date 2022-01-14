德国外长出访俄、乌 “诺曼底模式”重启有望？

（德国之声中文网）贝尔博克本周一（1月17日）在基辅与乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）举行会谈后表示，为解决日益升级的俄乌冲突，德国和乌克兰将推动一次新的外交尝试，并致力于重启“诺曼底模式”对话。

所谓“诺曼底模式”，是由德、法、俄、乌共同参与的对话平台。2019年，四国在巴黎举行“诺曼底模式”峰会，但自此以后这种模式处于搁置状态。莫斯科和基辅2015年达成的旨在乌克兰东部恢复和平的明斯克协议，也是在德法两国的斡旋下达成的。

贝尔博克明确强调，乌克兰的领土完整不容谈判，德国将尽最大努力来保障乌克兰的安全。如果俄罗斯入侵乌克兰，将会为此付出“高昂的代价”。不过，德国外长再次拒绝了乌克兰希望德国提供武器的要求，称这是基于德国一贯的政策，也是德国特殊的历史条件决定的。

此外，在北溪2号天然气管道的问题上，贝尔博克也重申了德国政府的既有立场。乌克兰一直强烈反对从俄罗斯直接向德国输送天然气的这一工程。

贝尔博克向2014年基辅独立广场示威运动遇难者纪念碑献花

“付出高昂代价”

贝尔博克也向俄罗斯发出了明确信号。她说，德国与俄罗斯“在许多问题上立场分歧难以接近”。对于莫斯科要求北约承诺不接收乌克兰为成员的诉求，德国外长表示，“没有一个国家有权规定另一个国家朝什么方向走，以及加入哪个联盟。”

贝尔博克在基辅还会见了乌克兰总统泽连斯基，并向2014年基辅独立广场示威运动遇难者纪念碑献花。在17日结束了对乌克兰的访问后，贝尔博克当天继续前往莫斯科，与俄外长拉夫罗夫进行会晤。

周一，正在西班牙访问的德国总理肖尔茨，也强调了外交途径解决俄乌冲突的必要性。他与西班牙首相桑切斯共同敦促俄罗斯采取“明确步骤”，缓和紧张局势。肖尔茨警告，对乌克兰的军事侵略将带来“严重的政治和经济后果”。

观看视频 01:38 “我们无处可去” 仅存5人的乌克兰村庄

俄军队进入白俄罗斯演习

过去数周，俄罗斯向乌克兰边境集结了10万名士兵，使得这一地区局势持续紧张。本周，俄罗斯又向与乌克兰的共同邻国白俄罗斯调遣军队。白俄罗斯方面称将于2月同俄罗斯举行联合军演。

白俄罗斯总统卢卡申科表示，军演将在该国西部同波兰和立陶宛的边境、以及南部与乌克兰边境地区举行。他称演习计划是去年12月与普京总统商定的，但没有透露参加的军队数量。卢卡申科说，此次演习的目的是“制定一个应对同西方力量冲突对峙的详细计划”，他还说联合演习的背景是北约在波兰和波罗的海国家加强了军事存在，他还指责乌克兰在白乌边境加大了军队部署。

英国向乌克兰提供武器

鉴于担心俄罗斯可能对乌克兰发动攻击，英国宣布将向乌克兰提供轻型武器。英国国防大臣华莱士（Ben Wallace）周一晚在议会表示，将提供“轻型的反坦克武器”，第一批装备已抵达乌克兰境内。

华莱士称，为数不多的英国军人近期将在乌克兰培训当地士兵使用新的武器。他没有透露反坦克武器的型号和数量，只是说，提供给乌克兰的并不是战略武器，目的是自我防卫，而且这些武器射程都较近，不会对俄罗斯构成威胁。

（德新社、法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。