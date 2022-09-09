 德国外长再访基辅：“德国将继续伸出援手” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2022

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时政风云

德国外长再访基辅：“德国将继续伸出援手”

乌克兰战争爆发后，德国外长贝尔博克第二次访问基辅，以展示与乌克兰的团结。此外，欧盟国家财长同意向乌克兰提供50亿欧元贷款。

德国外长贝尔博克从波兰乘坐夜车前往基辅

德国外长贝尔博克从波兰乘坐夜车前往基辅

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克周六清晨抵达基辅进行访问。她希望借由此次访问展示，“只要有必要，我们将继续支持乌克兰，提供武器、人道主义和财政支援”。 这是自乌克兰战争爆发以来，贝尔博克对基辅的第二次访问。

贝尔博克周六指出，俄罗斯总统普京以为“我们将对乌克兰的苦难感到疲乏厌倦”，以为“他能用谎言分裂我们的社会，用能源运输来勒索我们”，但普京的算计不会也不能成功。她表示，此次到访基辅是为了让乌克兰人民知道，“他们可以继续依赖我们”。

这名绿党籍政治家与一个小型代表团夜间从波兰搭乘专用列车前往基辅。自战争爆发以来，乌克兰上方领空一直关闭。贝尔博克此次的行程包括与乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）对话。
今年五月，贝尔博克是战争爆发以来首位访问基辅的德国政府成员。她在访问期间重启德国驻基辅大使馆，并与乌克兰总统泽连斯基和外长库列巴会晤。

乌克兰军队在哈尔科夫地区

乌克兰军队在哈尔科夫地区

乌克兰军队收复部分失地

据乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰军队重新夺回在东部哈尔科夫地区的逾30个定居点。“我们正在逐渐控制新的定居点”，泽连斯基在每日的视频讲话中说道。他还表示，在乌克兰东部的顿巴斯地区以及该国南部，激烈战斗仍在持续。乌克兰陆军总司令扎鲁里尼（Walerij Saluschnyj）在Telegram上针对反攻情势写道：“这很艰难，但我们正在取得进展。”

英国军事情报机构在最新的情势报告中证实，乌克兰军队正在哈尔科夫地区具有重要战略意义的库普扬斯克市（Kupjansk）对俄罗斯占领者构成威胁。报告称，若夺回库普扬斯克，将是对俄罗斯军队的重大打击。库普扬斯克位于俄罗斯对乌克兰东部顿巴斯前线的补给线上。

据俄罗斯媒体报道，莫斯科派出装甲车和大炮增援该区。俄罗斯国防部公布的照片显示，在哈尔科夫地区有军用车在行驶，部分车上挂着俄罗斯旗帜。

美国国防部长奥斯丁也认为，乌克兰的反攻行动取得进展。他在访问布拉格期间表示：“我们看到在赫尔松的成功，也看到在哈尔科夫有一些进展。这非常非常鼓舞人心。”开战初期，哈尔科夫地区就被俄罗斯军队部分占领。来自战区的消息无法获得独立核实。

在战争中被炸毁的哈尔科夫商业中心

在战争中被炸毁的哈尔科夫商业中心

欧盟承诺提供50亿欧元贷款

与此同时，欧盟将向乌克兰提供50亿欧元贷款。欧盟国家财长及经济部长在捷克首都布拉格的非正式财长会议上同意向乌克兰提供新贷款，用于维持国家的正常运作。负责主持此次会议的捷克财长斯坦尤拉（Zbynek Stanjura）还表示，新贷款将助乌克兰确保学校、医院等重要基础设施继续运转。这笔贷款是五月宣布的总值90亿欧元援助计划的一部分。在这笔50亿欧元贷款发放前，还需获得欧洲议会批准。今年八月初，欧盟已向乌克兰发放10亿欧元款项。

（德新社、法新社、路透社）

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