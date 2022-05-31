 德国外长：俄罗斯在顿巴斯“灭绝文明” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.06.2022

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德国外长：俄罗斯在顿巴斯“灭绝文明”

据乌克兰方面的消息，俄罗斯军队在顿巴斯继续推进，现已占领北顿涅茨克市70%的地区。德国外交部长贝尔博克谴责俄罗斯正试图在乌克兰东部顿巴斯地区"减少人口、灭绝文明"。

Ukraine Donbas Sjewjerodonezk Kämpfe

俄罗斯不断向北顿涅茨克发动攻势，占领城区

（德国之声中文网）德国外交部长贝尔博克本周三在德国联邦议院的演讲中谴责俄罗斯正试图在乌克兰东部的顿巴斯地区她说，俄罗斯军队正在一个一个地摧毁乌克兰的城市和村庄，首先是发射导弹，然后派战机轰炸，当一切都被夷为平地时，再出动坦克。贝尔博克说，乌克兰需要大炮、无人机和防空武器等武器来抵御俄罗斯的进攻。

Schweden Ostseerat in Kristiansand Annalena Baerbock

德国外长贝尔博克

德国将向乌提供先进的IRIS-T防空系统

德国总理肖尔茨在联邦议院的讲话中表示，德国将向乌克兰提供先进的IRIS-T防空系统，通过这一系统，乌克兰可以"保护整个一座大城市免受俄罗斯的空袭"。此外，德国还将向乌克兰提供能够探测到敌人的榴弹炮、迫击炮和火箭炮的跟踪雷达以及多管火箭发射器。肖尔茨说，在提供多管火箭发射器的问题上，柏林将与美国密切协调，乌克兰官员表示，这些系统将不会被用于瞄准俄罗斯领土。据德新社报道，柏林计划向乌克兰提供四台多管火箭发射器，由美国培训乌克兰士兵使用这些系统。

Generaldebatte der Haushaltswoche im Bundestag

德国总理肖尔茨宣布将向乌克兰提供先进的防空系统

在联邦议院的讲话中，肖尔茨还驳斥了对他在向乌克兰提供重武器问题上犹豫不决的指责。他说，这些指责并不属实，他列出了德国迄今为止已经向乌克兰提供并将提供的武器，其中包括反坦克导弹、防空导弹、1500多万发弹药、10万枚手榴弹、5000多枚反坦克地雷、大量爆炸材料、机枪、无人机等等。

观看视频 01:10

肖尔茨总理接受DW独家采访：普京必须停止战争

俄军占领北顿涅茨克大部分地区

乌克兰卢甘斯克州州长盖达伊（Serhiy Gaidai）在Telegram上写道，俄军已控制了北顿涅茨克70%的地区。该市的平民疏散工作已经停止了，因为已经没有可能再那里进行人道主义援助。不过，他说，利辛斯克市（Lysychansk）仍然"完全"在乌克兰控制之下。该市是是卢甘斯克州唯一没有被俄军或俄罗斯支持的分离主义者占领的城市。

俄罗斯切断对丹麦的天然气供应

俄罗斯天然气工业股份公司Gazprom称，1月至5月期间，该国对前苏联国家的天然气出口同比下降27%。丹麦大型能源公司Orsted表示，在哥本哈根拒绝以卢布付款后，俄罗斯正在切断对丹麦的天然气供应。尽管如此，Orsted仍然能够满足客户的需求。之前，因同样原因，俄罗斯已经停止了对芬兰、波兰和保加利亚的天然气供应。

在欧盟宣布立即禁止进口75%的俄罗斯石油，并在在今年年底前将从俄罗斯进口的石油削减90%后，乌克兰总统泽连斯基发表视频讲话，对欧盟达成俄罗斯侵略战争以来的第六个制裁方案表示感谢，同时呼吁采取新的惩罚措施。

（美联社、法新社、德新社等）

 

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普京警告德法不要向乌克兰提供重型武器

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