 德国外长：俄中挑战需反制 全面“脱钩”不可行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.03.2021

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时政风云

德国外长：俄中挑战需反制 全面“脱钩”不可行

在经历了特朗普时代德美关系的低谷后，德国外交部长马斯周二发表演说，期望跨大西洋国家可以重返共同行动，以在特定议题上对中国与俄罗斯所发出的挑战做出回应。但他同时指出，制造“东西对立”并不符合西方利益。

Deutschland | Heiko Maas: Nachrichtenkonferenz mit Mike Pompeo in Leipzig 2019

德国外交部长马斯（Heiko Maas)期望美国与欧洲重返密切合作关系。(资料画面)

DW.COM

德国总理宝座即将易主，下一任总理可能是基民盟主席拉舍特或者巴伐利亚州长索德。在现任总理默克尔交棒后，未来的德国外交政策将会是何种模样？

《南德意志报》认为，德国政府出于经济利益而无视中国人权问题，这种做法非常可耻。德国前总理施罗德则在《每日镜报》撰文指出，以道德为导向的对华政策注定要失败，欧洲依然应当坚持以现实利益为导向的“贸易促转变”对华政策。

《新苏黎世报》一篇评论文章聚焦中国和俄罗斯在发展中国家的疫苗外交，表示西方正在输掉这场有关地缘政治和国际影响力的竞赛；《法兰克福汇报》的客座评论则驳斥了德国外长马斯“不应把俄罗斯进一步推向中国怀抱”的说法。

德国外长马斯（Heiko Maas）表示，在讨论北约改革问题上，必须要考虑到中国军事崛起的问题。而鉴于力量对比的变化，北约也需要一个“自主的欧洲”。

德国外交部长马斯（Heiko Maas)发表推文祝贺拜登赢得美国总统大选，表明德国愿意和美国新总统开展合作。这条推文却遭到中国日报驻布鲁塞尔办公室主任的粗口回击。

（德国之声中文网）“女士们先生们，中国对我们提出日益严峻的挑战，并走向对抗。在此情况下，我们如何创造平等的竞争环境？我们如何与日益具有侵略性和压迫性的俄罗斯打交道？”

周二(3月9日) 在美国布鲁金斯学会(Brookings Institution)的一场线上活动中发表演讲时，德国外长马斯（Heiko Maas)提出了这样的问题。

他给出的答案是，应该加强北约在政治层面所扮演的角色，但更为重要的是，跨大西洋合作伙伴应该在对待中俄的问题上采取一致立场。

“对我而言，这意味着，只要俄罗斯、中国或其他国家对我们的安全和富裕、民主体制、人权以及国际法构成威胁，我们必须进行反制。”

作为德国为此所拿出的具体行动，马斯提出四项内容，其中之一是德国近年来增加欧洲防务支出，并将继续执行这一政策。

此外，马斯表示德国还对莫斯科和北京政府严重侵犯公民社会和国际法的行为做出回应。他特别提到，希望跨大西洋联盟能够回归“针对性制裁”的共同立场之上。这一表述显然针对特朗普政府所习惯使用的单边制裁手段。

马斯谈到的另外两项内容，虽然并没有直接点名中国，但却依然让人产生直接联想。其一是，德国政府通过立法手段保护数字基础设施免受外来影响（尤其是5G网络）。另一项是，作为重视贸易的国家，德国拥护维持海上自由航行权的主张，柏林政府近日决定首次向印太地区派遣海军部队。

尽管如此，马斯呼应美国总统拜登在慕尼黑安全论坛上的表态，制造“东西对立”不符合欧美的利益。马斯表示，柏林方面曾多次提醒特朗普政府，在一个互相关联的网络化世界中“脱钩”并不可行，“因为我们所有人都面对同样的全球性挑战”。

特朗普担任美国总统时曾对德国施加了巨大压力，比如德国未能履行北大西洋公约组织(NATO)军事联盟所规定的国防开支丶德国坚持购买俄罗斯天然气以及贸易政策等。他也退出2015年拜登担任奥巴马总统的副手時与伊朗达成的核协议，还施加压力禁止中国华为进入欧洲的5G网络。种种这些行为都激怒了欧盟大国。

此外，欧美过去在俄罗斯议题上也多有分歧。路透社指，因为莫斯科在乌克兰武装分离主义势力，还攻击俄罗斯总统普丁(Vladimir Putin)的反对者，德国已经与欧盟夥伴一起对俄罗斯实行了制裁。

先前，德国总理梅克尔(Angela Merkel)曾捍卫即将完工的北溪二号(Nord Stream 2)管线，这是将俄罗斯天然气输往德国的一项商业项目。她拒绝了特朗普要求德国转而向美国采购天然气的要求。

德美重新交好

路透社指，最近几个月，德国采取了进一步措施以回应美国关切的议题，比如，德国就计划驾驶军舰穿越南海。美国华盛顿称南海的航行自由受到中国威胁。

去年底，德国也发布一项资讯科技安全法，为下一代网路电信设备设置了很高的障碍，包括中国华为也受到相关规范。不过，这项立法并没有像华盛顿要求的那样得全面禁止使用华为的产品。

还比如，拜登重视气候变迁议题丶带领美国重返巴黎气候协定。马斯也倾向在气候保护议题上重返合作。

近期，美国布鲁金斯学会宣布新设了一个德国与跨大西洋关系主席(Fritz Stern Chair on Germany and trans-Atlantic relations)，以促进大西洋双边政策制订的研究与讨论，其中有200万欧元资金来自德国政府的捐款。

观看视频 03:40

拜登的美国还能充当世界领袖吗？

李玟仪/石涛/邹宗翰/洪沙 (德新社、路透社)

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