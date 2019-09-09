德国外长会见黄之锋 遭中方强烈反对

（德国之声中文网）香港众志秘书长黄之锋周一 (9月9日) 在柏林联邦议会的屋顶餐厅出席德国媒体《图片报》酒会活动时表示，香港示威者绝不会因为香港政府宣布正式撤除逃犯条例修正草案，就此结束长达三个月的抗争。 他说:「如果现在是新冷战时期的话，那么香港就是新的柏林。」

他也呼吁西方民主国家与香港示威者站在同一阵线，抵抗中国的专制政权。他也形容中国国家主席习近平并非「总统」，而是一个「皇帝」。 此外，黄之锋也说香港特首林郑月娥宣布撤回条例的做法，只不过是希望在中国10月1日国庆前，平息香港社会中的纷扰。但他也重申，示威者会尽全力迫使香港政府为他们在过去三个月内所作出违反人权的事情负责。

此外，黄之锋周一晚间也透过推特表示他与德国外长马斯 (Heiko Maas) 已见面，而两人在会晤中也谈论到香港街头示威的情形，及香港人民希望争取双普选与民主的诉求。 他在推文中也提到接下来几天预计会与德国国会议员见面。

中国外交部发言人华春莹则在周二的新闻发布会上谴责了德国外长马斯与黄之锋见面。她说：“中方对德方允许香港分裂分子入境，并且从事反华分裂活动，以及德国外长马斯公然同这样的人接触，表示强烈不满和坚决反对。中方已经向德方提出严正交涉。”她再次强调香港事务“纯属中国内政”，谴责“个别德国的媒体和政客企图借反华分裂分子蹭热度、博眼球、作政治秀”。华春莹还说，默克尔上周五访华时“明确表示支持一国两制，反对暴力。我们不禁要问，德方此时允许黄之锋到德国活动，并且同马斯外长接触意欲何为？”她呼吁德国外长“做有利于中德关系发展的事情，而不是中德关系的破坏者”。

此前，黄之锋在接受《图片报》采访时批评默克尔总理在访问北京时对香港问题的表态「不够直接」。 他认为，默克尔本应当对示威者「双普选」的诉求表达明确支持。 周日（9月8日），黄之锋在香港机场过关时被逮捕。 此前几天，黄之锋一直在台湾访问，参加了不同政治团体组织的一系列活动，呼吁台湾民众继续支持香港。

据NOW TV等港媒报导称，黄之锋虽然计划8日出发前往德国，但相关法庭文件的出境日期错写成9月12日，这导致他「违反保释条件」。 黄之锋当时在推特上发布消息，他透过律师回应称，法庭在保释时已经准许他前往德国、美国，相信这次只是保释文件出现错误，预计周一早9时半聆讯澄清后可获释。 黄之锋还称，相信这次事件并非刻意针对他本人，但「今次显然只属行政程序问题，但警方仍然决意将我通宵扣留」，他认为这极度不合理。

按照此前的行程安排，黄之锋访问德国期间还将在柏林墙发表演讲。 访德后，他也计划前往美国首都华盛顿，出席美国国会及行政当局中国委员会（CECC）就香港问题召开的听证会。 黄之锋在接受香港苹果日报访问时表示，他会向该委员会阐述香港最新情况。

黄之锋认为，美国是否通过《香港人权与民主法案》仍可能取决于中美贸易谈判的情况，但他相信美国国会议员能了解香港示威者的目标，而他也会向这些议员解释相关的议题。 除了黄之锋外，另一位将出席该听证会的是香港著名歌手何韵诗。

杨威廉/罗法/文山/王凡