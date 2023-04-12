德国外长：中欧关系的方向也取决于中国选择的道路

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克本周三晚启程飞往中国，周四抵达天津，并将参观那里的一所教授德语的学校和一家德国公司拥有的风力涡轮机工厂。贝尔博克还将前往北京，并与中国外长秦刚、中国最高外交政策官员王毅等人会晤。

在启程前往中国前，贝尔博克表示，虽然德国没有兴趣和中国在经济上脱钩，但必须系统性地重视并减少片面依赖中国的风险，"尤其是考虑到台湾海峡军事升级的恐怖情景，世界贸易的50%每天经过该海峡。"她说，她将在访问中强调欧洲"共同的信念"，即单方面改变台湾海峡的现状以及军事升级都是不可接受的。

贝尔博克的这番话暗指法国总统马克龙近日颇具争议的一个表态。马克龙称，中国与美国在台湾问题上的冲突"不是我们的危机"，被指想暗示如果中国攻击台湾，欧盟可以保持中立。

了解北京新领导层的路线

贝尔博克还表示，她将谈及人权保护，并且想就地了解在促进公民社会、气候保护以及未来产业领域，德中可否扩大合作。她也想了解北京新领导层的路线,"尤其是考虑到政治控制与经济开放之间的矛盾"。

贝尔博克指出，中国对欧盟来说既是合作伙伴，也是竞争者和体制性对手。"指针指向何方也将取决于中国选择的道路"，她说。

谈到俄罗斯侵略乌克兰的战争，贝尔博克再次强调，中国作为联合国安理会常任理事国对世界和平负有特殊的责任。她说，"中国最近在沙特和伊朗外交关系正常化中进行了调解，表明了中国参与全球事务的意愿。中国以其对俄罗斯的影响将扮演何种角色，将对整个欧洲和我们与中国的关系产生影响。"

两个好朋友

结束对中国的访问后，贝尔博克将飞往韩国和日本。她表示，韩国是德国亲密的盟友，两国除了共同的民主价值观外，还因国家分裂的历史而紧密联系在一起。她还谈到，韩国和日本这两个"德国的好朋友"达成历史性的和解非常重要，"因为我们作为盟友的外在力量来自于我们作为全世界价值伙伴的内部凝聚力。"

（来源：德国外交部网页）

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