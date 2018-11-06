德国外长：中期选举后 特朗普不会改变路线

（德国之声中文网）德国外长马斯（Heiko Maas）发推特说："如果现在认为特朗普会纠正路线，那就想错了。我们的立场仍然是：美国仍是我们在欧洲以外最重要的伙伴。为了保持这一伙伴关系，我们必须重新审视和调整我们与美国的关系。"

在周二的选举中，民主党人获得众议院的控制权，共和党则加强了对参议院的掌控。

德国政府跨大西洋协调员拜尔（Peter Beyer）也认为，周二的选举结果并不会减轻欧洲的忧虑，特别是因为北约事务以及国际贸易在共和党控制下的参议院的管辖范围内。他对德国电视二台表示："我不认为应当对选举结果以及对我们的影响有过多期待。"

欧盟政界人士：两党须合作"或是好消息"

欧委会副主席提摩曼斯（Frans Timmermans）发推特说，美国选民"选择以希望替代恐惧、文明代替粗鲁、包容替代种族主义、平等替代歧视。"

欧盟议会中右翼欧洲人民党（EPP）主席、德国政治家韦伯（Manfred Weber）则表示，选举结果发出"混合信号"。他向巴伐利亚广播电台表示，随着民主党控制众议院，特朗普要推行其立法日程如今更困难。韦伯说，民主党与共和党将需要合作来寻找解决途径，"或许这是今天的好消息"。

德国绿党："美国民主的一个好日子"

德国总理默克尔所在联盟党在议会的外交政策发言人哈特（Jürgen Hardt）表示，德国需要尽快与华盛顿的国会新成员举行会晤。他对西南德意志电台表示，柏林特别需要向新议员们表明"跨大西洋关系的重要性"。

绿党领袖之一贝尔伯克（Annalena Baerbock）盛赞选举是"对美国民主的一个好日子"，称选举结果显示"歧视性的言辞与边缘化的政策没有赢得多数支持。"

苗子/乐然（路透社、德新社）