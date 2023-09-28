德国外长：与中国发生冲突的风险正在升高

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克今天（9月28日）在联邦议院表示：“中国是合作伙伴，竞争对手，但是更多的是正在变成系统性对手。”她强调说：“我们不能忽视，更不能无视这一发展变化。”

贝尔博克在辩论中说，最近中国出了一系列在全世界引起“轰动”的大事，“中国外长和国防部长被免职，或者说他们已经不出现了”。她说：“这个国家陷入严重的房地产危机，年轻人失业率飙高。在外交方面，中国支持阿萨德，与塔利班建立外交关系并在印台地区越来越咄咄逼人。”

贝尔博克还提到中国新出版的地图，强调其对近乎整个南海的主权主张。贝尔博克说，中国提出的主权主张“直接划到其它国家的海岸线”，“凸显了与其它国家的领土冲突”。

她表示，德国政府提出的“中国战略”首次为与中国的关系提供了一个坚实的框架。“我们希望在所有可合作的地方开展合作，但合作必须建立在公平规则的基础上。”

德中政府磋商在即 如何重新定位对华关系

在野党左翼党和选项党议会党团代表指责贝尔博克通过批评性言论和故意区隔的方式煽动与中国的冲突。左翼党议员罗茨施（Gesine Lötzsch）说：“这是玩火自焚。德国面临的风险越来越大。”她认为，德国必须“将中国视为合作伙伴，并在必要时将其争取回来”，而不是将中国视为系统性对手。

选项党议员比斯特隆（Petr Bystron）指责贝尔博克打破了德国外交政策在对华关系上的连续性。他说：“历届联邦政府花费50年的时间建立起与中国的关系，而您却正在践踏他们建立起来的一切。”

联盟党虽然从原则上认同贝尔博克对危险和机遇的分析，但是基民盟外交政策专家瓦德普尔（Johann Wadephul）说：“您（贝尔博克）提出的政治结论不够充分。”他说，联邦政府本应在更广泛的基础上制定中国战略，让联邦议院、各州、市政府和企业都参与进来。这一点必须得到“弥补”。瓦德普尔补充说：“中国正在威胁到我们以规则为基础的国际秩序，我们必须联合起来表示反对。”

“中国战略”中指出，中国是德国最大的单一贸易伙伴国，中国对欧洲的依存度稳步下降，而德国对中国的依赖性近年来日益加深。中国对德国和欧盟而言，既是合作伙伴、竞争对手，又是系统性对手。

“中国战略”列出了一系列问题，例如，中国在外交政策上对成为世界强国的诉求显现得越来越咄咄逼人，中国正试图按照符合其一党制的利益影响国际秩序，在贸易方面使外国公司进入中国市场困难进一步加大，另外中国对内加大压制和打压。

不久前贝尔博克在接受美国福克斯新闻台采访时将中国国家主席习近平称作“独裁者”。中国外交部对这一表述表达严正抗议并召见了德国驻华大使傅融（Patricia Flor）。

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（法新社）

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