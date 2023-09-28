德国外长：与中国发生冲突的风险正在升高

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克今天（9月28日）在联邦议院表示：“中国是合作伙伴，竞争对手，但是更多的是正在变成系统性对手。”她强调说：“我们不能忽视，更不能无视这一发展变化。”

贝尔博克在辩论中说，最近中国发生了一系列在全世界引起“轰动”的事件，“中国外长和国防部长被免职，或者说他们已经不出现了”。她说：“这个国家陷入严重的房地产危机，年轻人失业率飙高。”

贝尔博克表示，在外交领域，一方面，美中之间的相互靠近让全世界感到放松一些。另一方面，中国政府支持阿萨德，与塔利班建立外交关系并在印太地区越来越咄咄逼人。

贝尔博克提到中国新出版的地图，强调其对近乎整个南海的主权主张。贝尔博克说，中国提出的主权主张“一直划到其它国家的海岸线前”，“凸显了与其它国家的领土冲突”。

在提到“去风险”时，贝尔博克举例说，澳大利亚开采世界一半以上的锂，但其中九成运往中国加工，而欧洲则从中国进口九成锂。要打破这一依赖性，就需要推动相关的经济政策。她还举例说，德国政府刚刚否决了由中国投资者全面接手一家德国卫星企业。

贝尔博克表示，中国企业也需要欧洲市场，正如欧洲不能放弃中国市场一样。她提及台湾表示：“出于经济原因我们也不能对台湾的紧张局势熟视无睹。军事升级将是不可接受的，也会大规模触动我们自身的经济利益。”

她表示，德国政府提出的“中国战略”首次为与中国的关系提供了一个坚实的框架。“我们希望在所有可合作的地方开展合作，但合作必须建立在共同的公平规则的基础上。”她指出，在医疗防护、公平贸易以及特别是气候危机这些全球问题上，“互相合作对我们很重要”。

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左翼党和选项党提出尖锐批评

在野党左翼党和选项党议会党团代表指责贝尔博克通过批评性言论和故意区隔的方式煽动与中国的冲突。左翼党议员罗茨施（Gesine Lötzsch）说：“这是玩火自焚。德国面临的风险越来越大。”她认为，德国必须“将中国视为合作伙伴，并在必要时将其争取回来”，而不是将中国视为对手。她说：“合作创造安全，经济战制造不安全。”

选项党议员比斯特隆（Petr Bystron）指责贝尔博克打破了德国外交政策在对华关系上的连续性。他说：“历届联邦政府花费50年的时间建立起与中国的关系，而您却正在践踏他们建立起来的一切。”比斯特隆表示：“您建起一座新的长城，而不是扩大丝绸之路。”他说，德国政府盲目跟从美国，而对美国来说，中国变得过于强大。

社民党：继续与中国保持批评性伙伴关系

联盟党虽然从原则上认同贝尔博克对危险和机遇的分析，但是基民盟外交政策专家瓦德普尔（Johann Wadephul）说：“您（贝尔博克）提出的政治结论不够充分。”他说，联邦政府本应在更广泛的基础上制定中国战略，让联邦议院、各州、市政府和企业都参与进来。这一点必须得到“弥补”。瓦德普尔补充说：“中国正在威胁到我们以规则为基础的国际秩序，我们必须联合起来表示反对。”

联合执政党社民党议员穆勒（Michael Müller）表示，中美之间的对抗增加令人担忧。这不单涉及到台湾和半导体问题，还包括在印太地区的权力要求、贸易路线、资源等。穆勒表示，需要有降低、最好是避免形势激化的方法。他说，中国战略是一个好的基础，在阐述利益和目标的同时，“继续与中国保持对话和批评性的伙伴关系”。

联合执政党自民党议员莱希特（Ulrich Lechte）批评中国在印太地区以军事威胁姿态要求占据统治地位。他表示，在与俄罗斯的苦涩教训之后，在面对“迄今为止的朋友和伙伴中国”时要特别小心。他同时表示，不是要与中国脱钩，而是在关键领域消除依赖性，如拆除关键基础设施中的华为元件。

联邦议会各委员会将继续讨论该战略

“中国战略”中指出，中国是德国最大的单一贸易伙伴国，中国对欧洲的依存度稳步下降，而德国对中国的依赖性近年来日益加深。中国对德国和欧盟而言，既是合作伙伴、竞争对手，又是系统性对手。

“中国战略”列出了一系列问题，例如，中国在外交政策上对成为世界强国的诉求显现得越来越咄咄逼人，中国正试图按照符合其一党制的利益影响国际秩序，在贸易方面使外国公司进入中国市场困难进一步加大，另外中国对内加大压制和打压。

联邦议会辩论后，相关战略文件送交各委员会进一步讨论。领衔的是外交委员会。

不久前贝尔博克在接受美国福克斯新闻台采访时将中国国家主席习近平称作“独裁者”。中国外交部对这一表述表达严正抗议并召见了德国驻华大使傅融（Patricia Flor）。

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（法新社、德国联邦议会）

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