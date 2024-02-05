 德国外贸疲软引担忧 经合组织下调欧元区经济预测 | 经济纵横 | DW | 05.02.2024

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经济纵横

德国外贸疲软引担忧 经合组织下调欧元区经济预测

德国去年出口下降1.4%，进口下降9.7%。根据经合组织最新预测，世界经济今年将增长2.9%，美国经济增长2.1%，但欧元区增长率只有0.6%。

德国2023年出口额下降1.4%，进口额下降9.7%

德国2023年出口额下降1.4%，进口额下降9.7%

（德国之声中文网）据德国联邦统计局本周一（2月5日）公布的消息，由于去年12月出口额大幅下降4.6%，德国2023年全年出口额同比下降1.4%。 德国去年的进口额下降幅度甚至更大，同比下降9.7%。1月15日，德国联邦统计局公布的初步统计数据显示，受制造业、政府支出和私人消费下滑的拖累，德国2023年经济同比萎缩0.3%

就最新公布的外贸数据，德国工商大会（DIHK）周一表示，去年是"德国出口业的疲软年份"。德国工商大会外贸专家卡罗琳·赫尔韦格（Carolin Herweg）说，继2009年金融危机和2020年新冠危机之后，去年是过去三十年来德国出口最疲软的一年，主要原因在于"高通胀、高利率以及地缘政治风险导致海外需求低迷"。

她表示，即使根据最新预测，全球经济似乎具有弹性，但德国企业在国际竞争中"仍然面临压力"，原因包括能源价格高、德国本地的官僚主义以及红海安全局势持续紧张。红海航线是德国重要的商路，但去年12月中旬以来，众多航运公司不得不避开该航线。

德国批发、外贸和服务协会（BGA）认为，除此之外，许多海外市场"保护主义日益加剧"、基于规则的世界贸易秩序受到"侵蚀"以及"地缘政治重量级国家美国和中国之间的对抗关系"也影响到德国的出口业。该协会主席德克·詹杜拉 (Dirk Jandura) 呼吁联邦政府现在必须采取"紧急"措施，防止外贸企业的负担进一步加剧，例如受到欧洲供应链法的影响， 否则，德国经济可能遭受"持续且不可挽回"的损害。

德国批发、外贸和服务协会主席德克·詹杜拉 (Dirk Jandura) 呼吁联邦政府采取紧急措施，防止外贸企业的负担进一步加剧

德国批发、外贸和服务协会主席德克·詹杜拉 (Dirk Jandura) 呼吁联邦政府采取"紧急"措施，防止外贸企业的负担进一步加剧

经合组织最新预测

本周一，经合组织将2024年世界经济增长预测从去年11月预测的2.7%上调至2.9%，同时也将世界最大经济体美国2024年的经济增长预测从先前1.5%提高到2.1%。但是，该组织对欧元区今年的增长前景不乐观，将此前预测的0.9%的增长率下调至 0.6%，对世界第二大经济体中国的预测维持在4.7%不变。此外，经合组织预计，今年美国的通胀率将放缓至 2.3%，欧元区将放缓至 2.6%，英国将放缓至 3.6%。

BdTD | China

由于美国和新兴市场的强劲增长抵消了欧洲国家的放缓，2023 年全球经济增长出乎意料地达到 3.1%。但经合组织警告说，"如果过去政策加息的持续影响强于预期，那么经济增长也可能弱于预期。"欧美英三大央行最近暂停了加息行动，并将利率维持在高位。市场希望政策制定者很快就会开始降息，因为主要经济体的通胀已经放缓，尽管仍高于百分之二的目标。

美国军舰2023年11月为经过红海的商船护航

美国军舰2023年11月为经过红海的商船护航

经合组织也指出，扰乱能源市场的中东冲突以及红海局势紧张可能导致消费物价上涨，对经济活动构成重大风险。根据经合组织的数据，到2022年，全球海上贸易量的约15%经过红海。胡塞武装在红海有针对性地袭击商船导致船运公司绕道，运输成本大幅上升，货物交付时间延长，欧洲的生产计划已被打乱，尤其是汽车制造商。经合组织警告说，最近运输成本上涨了一倍，如果持续下去，可能会在大约一年后使消费物价通胀增加 0.4 个百分点。

（法新社）

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