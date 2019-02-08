德国外贸出口继续增长 隐忧浮现

(德国之声中文网) 根据德国联邦统计局周五(2月8日)发布的最新数据，2018年德国货物出口总额达到了13179亿欧元，比2017年增长3.0%。这也是德国出口贸易连续第五年突破记录。不过，出口贸易的增速却显著放缓：2017年的增长率尚有6.2%。

增速下滑主要体现在2018年底：11月的出口增长势头已经明显削弱，到了12月，更是同比减少了4.5%。业内人士担心，全球经济降温、主要经济体之间的贸易冲突、英国退欧引发的不确定性会进一步削弱德国的出口贸易。

同创历史新高的还有德国进口贸易额，2018年达到了10900亿欧元，较前一年增长了5.7%。由于进口增幅大于出口增幅，德国贸易顺差也相应地从2017年的2479亿欧元减小到2278亿欧元。与中国类似，德国长年的高额贸易顺差也是美国总统特朗普的眼中钉。

德中顺差减小

根据今年1月中国海关总署发布的数据，2018年中国的贸易顺差总额为3517.6亿美元(约合3106亿欧元)，较上一年大幅缩减了16.2%。不过，虽然受到了中美贸易战的巨大冲击，中国对美国的贸易顺差额却逆势增长17.2%，达到了3233.2亿美元。

德国联邦统计局暂时没有公布国别外贸统计数字。根据中国海关总署的数据，2018年德国对华贸易顺差为1899.7亿元人民币(约合248.7亿欧元)，比前一年有所减小。

德国外贸协会(BGA)预测，2019年德国出口额依然能实现近3%的增长。协会主席宾曼(Holger Bingmann)在接受德国《世界报》采访时表示，尽管英国无协议退欧的风险依然很高，但是他依然相信德国出口增长率能达到3%。

"有毒鸡尾酒"

不久前，柏林德国经济研究所(DIW)所长弗拉茨舍尔(Marcel Fratzscher)在接受德新社采访时则表示，作为德国经济增长主要动力之一的出口贸易，现在正面临着美国经济衰退、中国增长降温的双重风险。他认为，美国经济此前已经增长了近十年，现在下滑的趋势已经很明显；而中国的企业负债率高企、房地产泡沫问题，也对经济稳定构成威胁。

德国商业银行首席经济学家克莱默(Jörg Krämer)不久前也警告，作为德国重要出口市场的中国就如同一杯高风险的"有毒鸡尾酒"，其国企的高负债以及中美一触即发的贸易战，透露出中国经济冷却的危险信号。

德国工商大会(DIHK)估计，德国有约90万的工作岗位与对华出口业务相关；然而自去年11月起，德国对华出口就呈现出显著下滑的趋势。

文山/石涛/(德新社等)