 德国外贸出口继续增长 隐忧浮现 | 经济纵横 | DW | 10.02.2019

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经济纵横

德国外贸出口继续增长 隐忧浮现

尽管遇到了贸易战等诸多不利因素的阻挠，2018年德国出口贸易额依然实现了增长，再创历史新高。然而，对于未来的走势，业内人士却越发地担忧。

Deutschland Hamburg Hafen - Container Terminal Burchardkai (picture-alliance/dpa/A. Warmuth)

汉堡港的集装箱堆场

(德国之声中文网) 根据德国联邦统计局周五(2月8日)发布的最新数据，2018年德国货物出口总额达到了13179亿欧元，比2017年增长3.0%。这也是德国出口贸易连续第五年突破记录。不过，出口贸易的增速却显著放缓：2017年的增长率尚有6.2%。

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经济稳步发展的好日子已经到头？类似的警告不绝于耳。经济研究人员也认为距德国经济停滞不前已经为期不远。不过尽管存在各种风险，但有专业机构认为目前德国经济的稳定发展尚未到头。 (26.01.2019)

“德国经济随着中国崛起和没落”，这句话出自德国商业银行首席经济学家之口。当前的几个案例似乎印证了这个说法。 (23.01.2019)

软退还是硬退？德国经济界紧张地注视着英国将以何种方式退出欧盟。如何应对？相关准备工作正在进行中。 (15.01.2019)

虽然进出口数值双双升高，但是出口额减去进口额之后的「顺差」反而减小，可能体现了中美贸易战的影响。中国官员认为，今年中国经济仍面临不确定性。 (14.01.2019)

德国中国商会公布的2018/19年度“德国在华企业商业信心调查”显示：过去一年，德企对在华经营现状相对满意，但对经营前景预期降低，并对中国的经济发展势态和市场监管的改善缺乏乐观。 (29.11.2018)

增速下滑主要体现在2018年底：11月的出口增长势头已经明显削弱，到了12月，更是同比减少了4.5%。业内人士担心，全球经济降温、主要经济体之间的贸易冲突、英国退欧引发的不确定性会进一步削弱德国的出口贸易。

同创历史新高的还有德国进口贸易额，2018年达到了10900亿欧元，较前一年增长了5.7%。由于进口增幅大于出口增幅，德国贸易顺差也相应地从2017年的2479亿欧元减小到2278亿欧元。与中国类似，德国长年的高额贸易顺差也是美国总统特朗普的眼中钉。

德中顺差减小

根据今年1月中国海关总署发布的数据，2018年中国的贸易顺差总额为3517.6亿美元(约合3106亿欧元)，较上一年大幅缩减了16.2%。不过，虽然受到了中美贸易战的巨大冲击，中国对美国的贸易顺差额却逆势增长17.2%，达到了3233.2亿美元。

德国联邦统计局暂时没有公布国别外贸统计数字。根据中国海关总署的数据，2018年德国对华贸易顺差为1899.7亿元人民币(约合248.7亿欧元)，比前一年有所减小。

德国外贸协会(BGA)预测，2019年德国出口额依然能实现近3%的增长。协会主席宾曼(Holger Bingmann)在接受德国《世界报》采访时表示，尽管英国无协议退欧的风险依然很高，但是他依然相信德国出口增长率能达到3%。

Symbolbild Deutschland China Flaggen (picture-alliance/dpa)

"有毒鸡尾酒"

不久前，柏林德国经济研究所(DIW)所长弗拉茨舍尔(Marcel Fratzscher)在接受德新社采访时则表示，作为德国经济增长主要动力之一的出口贸易，现在正面临着美国经济衰退、中国增长降温的双重风险。他认为，美国经济此前已经增长了近十年，现在下滑的趋势已经很明显；而中国的企业负债率高企、房地产泡沫问题，也对经济稳定构成威胁。

德国商业银行首席经济学家克莱默(Jörg Krämer)不久前也警告，作为德国重要出口市场的中国就如同一杯高风险的"有毒鸡尾酒"，其国企的高负债以及中美一触即发的贸易战，透露出中国经济冷却的危险信号。

德国工商大会(DIHK)估计，德国有约90万的工作岗位与对华出口业务相关；然而自去年11月起，德国对华出口就呈现出显著下滑的趋势。

文山/石涛/(德新社等)

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